Экс-тренер "Крыльев Советов" Магомед Адиев рассказал, получал ли он предложения по работе из РПЛ.

Фото: ФК "Ахмат"

От клубов РПЛ предложения не приходили, - цитирует Адиева "РБ Спорт"

По словам Адиева, его не приглашали клубы из РПЛ.- Определенные разговоры с клубами велись, но пока нет конкретики. В сентябре поступали предложения от команд из Первой лиги и ближнего зарубежья, но я не готов был их принять.Магомед Адиев ранее был главным тренером "Анжи", "Чайки", казахстанского "Шахтера" и сборной "Казахстана", а также возглавлял грозненский "Ахмат" и самарские "Крылья Советов". Последним местом работы 49-летнего специалиста был белорусский "МЛ Витебск" - он покинул клуб летом текущего года и на данный момент является свободным агентом.