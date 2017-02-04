Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Андреа Бардзальи может сыграть против "Интера"

Защитник "Ювентуса" Андреа Бардзальи попал в заявку команды на матч против "Интера", сообщает Football Italia.

Игрок пропустил утреннюю тренировку и его попадание в заявку оставалось под вопросом.
Теги: Ювентус Интер
Вчера, 22:48
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.