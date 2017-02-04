Андреа Бардзальи может сыграть против "Интера"

Защитник "Ювентуса" Андреа Бардзальи попал в заявку команды на матч против "Интера", сообщает Football Italia.



Игрок пропустил утреннюю тренировку и его попадание в заявку оставалось под вопросом.