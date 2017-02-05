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"Зенит" объявил стартовый состав на контрольный матч с "Оденсе"

"Зенит" объявил стартовый состав на контрольный матч с "Оденсе". Начало — в 21:00 мск.

"Зенит": Лодыгин, Кришито, Ломбертс, Иванович, Анюков, Гарсия, Юсупов, Данни, Мак, Шатов, Дзюба.

Запасные: М. Кержаков, Лунев, Бабурин, Смольников, Зуйков, Нету, Каккоев, Жирков, Чернов, Мусаев, Эрнани, Маурисио, Цаллагов, Могилевец, Жулиано, Кокорин, Лесовой, Молло, Джорджевич.
Теги: Зенит
Сегодня, 20:16
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№3 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 20:43) #
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online

Цитата: Сибирячок
Кто есть Каккоев?

laughing
народу! прям табор!


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№2 Написал: Веня Ерофеев Москва-Петушки (Сегодня, 20:28) #
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online
Болеет за:
«Ливерпуль»
Цитата: Сибирячок
Кто есть Каккоев?

Это брат Кокорина


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Мне бы Хереса, грамм 700
Регистрация: 20.01.2017
№1 Написал: Сибирячок (Сегодня, 20:19) #
  • -1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Сибирь»
Кто есть Каккоев?


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
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