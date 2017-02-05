Симоне Индзаги: я счастлив тренировать "Лацио"

Главный тренер "Лацио" Симоне Индзаги прокомментировал победу своей команды в матче против "Пескары" (6:2) в двадцать третьем туре итальянской Серии А.



"У нас был сложный момент в матче. Но потом мы справились и сделали игру. Мы посмотрели, как сыграли в первом тайме, вышли на вторую половину и сыграли так, как можем. Мы показали отличную игру, заслужили победу. Я счастлив тренировать "Лацио", - передает его слова Football Italia.