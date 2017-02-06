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Кристиан Бассогог признан лучшим игроком КАН-2017

Нападающий сборной Камеруна и датского "Ольборга" Кристиан Бассогог Муганг признан лучшим игроком Кубка африканских наций, передает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.

21-летний футболист выходил на поле шесть раз, забил один гол и отдал голевую передачу.

Теги: Сборная Камеруна
Сегодня, 02:59
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