Кристиан Бассогог признан лучшим игроком КАН-2017

Нападающий сборной Камеруна и датского "Ольборга" Кристиан Бассогог Муганг признан лучшим игроком Кубка африканских наций, передает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.21-летний футболист выходил на поле шесть раз, забил один гол и отдал голевую передачу.