Кристиан Бассогог признан лучшим игроком КАН-2017

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
02:53
Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
Массимилиано Аллегри: если бы "Интер" играл так с самого начала, то боролся бы с нами за чемпионство
Вчера 23:16
Игорь Черевченко может возглавить "Балтику"
Игорь Черевченко может возглавить "Балтику"
Вчера 22:56
Жозе Моуринью: мы сыграли так, как обычно играем
Жозе Моуринью: мы сыграли так, как обычно играем
Вчера 22:50
"Зенит" и "Оденсе" сыграли вничью (45)
"Зенит" и "Оденсе" сыграли вничью (45)
Вчера 22:23
Клаудио Раньери: мы не должны сдаваться
Клаудио Раньери: мы не должны сдаваться
Вчера 21:46
Симоне Индзаги: я счастлив тренировать "Лацио"
Симоне Индзаги: я счастлив тренировать "Лацио"
Вчера 21:33
Представители ЦСКА присутствуют на матче "Зенита" (16)
Представители ЦСКА присутствуют на матче "Зенита" (16)
Вчера 21:30
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" (2)
"Манчестер Юнайтед" разгромил "Лестер" (2)
Вчера 21:29
Стивен Колкер, который близок к переходу в "Локомотив", оштрафован за пьяный дебош в Лондоне (20)
Стивен Колкер, который близок к переходу в "Локомотив", оштрафован за пьяный дебош в Лондоне (20)
Вчера 21:19
"Спартак" и "Рубин" сыграют на сборе в Испании
"Спартак" и "Рубин" сыграют на сборе в Испании
Вчера 21:15
Игорь Денисов продлил контракт с московским "Локомотивом" (5)
Игорь Денисов продлил контракт с московским "Локомотивом" (5)
Вчера 21:02
Сальваторе Боккетти и Зе Луиш тренируются без ограничений (1)
Сальваторе Боккетти и Зе Луиш тренируются без ограничений (1)
Вчера 20:45
Роналдиньо: не знаю никого, похожего на Месси (1)
Роналдиньо: не знаю никого, похожего на Месси (1)
Вчера 20:26
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Дуглас Коста: у меня были серьёзные предложения из Китая и Европы, но я решил остаться в "Баварии"
Вчера 19:19
Джон Терри: могу поиграть ещё пару лет
Джон Терри: могу поиграть ещё пару лет
Вчера 19:18
"Сёнан Бельмаре" одержал победу над "Локомотивом" (23)
"Сёнан Бельмаре" одержал победу над "Локомотивом" (23)
Вчера 19:09
Рафинья получил перелом носа
Рафинья получил перелом носа
Вчера 18:38
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (3)
Жозе Моуринью: "Бавария" из года в год покупает у "Боруссии" лучшего игрока и выигрывает чемпионат еще летом (3)
Вчера 17:08
Джефферсон Фарфан выйдет в стартовом составе "Локомотива" в матче с "Сенан Бельмаре" (1)
Джефферсон Фарфан выйдет в стартовом составе "Локомотива" в матче с "Сенан Бельмаре" (1)
Кристиан Бассогог признан лучшим игроком КАН-2017
Нападающий сборной Камеруна и датского "Ольборга" Кристиан Бассогог Муганг признан лучшим игроком Кубка африканских наций, передает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.
21-летний футболист выходил на поле шесть раз, забил один гол и отдал голевую передачу.
21-летний футболист выходил на поле шесть раз, забил один гол и отдал голевую передачу.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.