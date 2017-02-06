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"Ростов" переиграл норвежский "Тромсе"

"Ростов" на сборе в Турции обыграл в товарищеском матче "Тромсе".

Товарищеский матч

"Ростов - "Тромсе" - 3:1

Голы: Мевля, 44. Азмун, 51. Девич, 88 — Эспейорд, 65.
Теги: Ростов
Сегодня, 13:52
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№2 Написал: Полин Ромов (Сегодня, 14:17) #
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жена подарила таблетки что кардинально улучшили наш се.кс, он стал в рази дольше, стояк крепче, ощущения ярче и приятнее. И жена теперь довольна и я чувствую себя самцом!я сам не знал и не верил пока не почитал эту статью --- http://czar.pw/a4AhEi
Регистрация: 6.02.2017
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:14) #
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online

Сейчас Ростов самый народный клуб в России,пусть я из Москвы и болею за другую команду но это правда, если уйдёт Бердыев,это забудется и как всегда На- Дону будет около футбольная мафия ,очень этого не хочу этого,Ростову ПОБЕД В ЕВРО И НЕ ТОЛЬКО.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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