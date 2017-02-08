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"Ливерпуль" интересуется защитником "Порту" Перейрой

Защитник "Порту" Рикарду Перейра попал в сферу интересов "Ливерпуля", сообщает Dailly Star.

В услугах футболиста заинтересован также "Интер". Возможный трансфер игрока оценвается в 22 миллиона фунтов. На данный момент футболист находится на правах аренды в "Ницце".
Теги: Порту Ливерпуль Трансферы
Сегодня, 20:02
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