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Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
Вице-губернатор: "Лучу-Энергии" необходим партнер, готовый инвестировать ежегодно 150-200 млн рублей (1)
"Ливерпуль" интересуется защитником "Порту" Перейрой
Защитник "Порту" Рикарду Перейра попал в сферу интересов "Ливерпуля", сообщает Dailly Star.
В услугах футболиста заинтересован также "Интер". Возможный трансфер игрока оценвается в 22 миллиона фунтов. На данный момент футболист находится на правах аренды в "Ницце".
В услугах футболиста заинтересован также "Интер". Возможный трансфер игрока оценвается в 22 миллиона фунтов. На данный момент футболист находится на правах аренды в "Ницце".
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