"Лион" разгромил "Нанси", "Ницца" переиграла "Сент-Этьен"

Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
Вчера 22:28
"Шальке" вышел в 1/4 финала Кубка Германии
"Шальке" вышел в 1/4 финала Кубка Германии
Вчера 22:26
В Мордовии появился новый футбольный клуб (2)
В Мордовии появился новый футбольный клуб (2)
Вчера 22:19
"Ювентус" одержал победу над "Кротоне"
"Ювентус" одержал победу над "Кротоне"
Вчера 21:52
Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом (4)
Сердар Таски: не хотел никуда уходить, потому что рассчитываю стать со "Спартаком" чемпионом (4)
Вчера 21:05
Валерий Газзаев: Мутко оскорбил весь тренерский цех России (17)
Валерий Газзаев: Мутко оскорбил весь тренерский цех России (17)
Вчера 20:42
Генконсул Украины в Мюнхене: мы требуем от "Баварии" извинений за действия ее болельщиков в адрес Зозули (22)
Генконсул Украины в Мюнхене: мы требуем от "Баварии" извинений за действия ее болельщиков в адрес Зозули (22)
Вчера 20:27
Эрнанес подтвердил, что покидает Италию
Эрнанес подтвердил, что покидает Италию
Вчера 20:17
"Спартак" заявил Евгения Макеева за вторую команду (2)
"Спартак" заявил Евгения Макеева за вторую команду (2)
Вчера 19:12
"Нефтехимик" подписал сразу 7 игроков
"Нефтехимик" подписал сразу 7 игроков
Вчера 18:52
"Краснодар" упустил победу над "Хеугесунном" (12)
"Краснодар" упустил победу над "Хеугесунном" (12)
Вчера 18:18
Дейви Проппер все еще может перейти в "Зенит" (9)
Дейви Проппер все еще может перейти в "Зенит" (9)
Вчера 18:04
Молодежная сборная России сыграет товарищеские матчи с Румынией и Норвегией в конце марта
Молодежная сборная России сыграет товарищеские матчи с Румынией и Норвегией в конце марта
Вчера 16:41
Анатолий Мещеряков: пусть попробуют увести у нас Миранчука (2)
Анатолий Мещеряков: пусть попробуют увести у нас Миранчука (2)
Вчера 16:37
Александр Кержаков: Месси или Аршавин? Аршавин! (7)
Александр Кержаков: Месси или Аршавин? Аршавин! (7)
Вчера 16:32
Губернатор: новый инвестор "Кубани" не понимает, откуда у клуба 2 млрд рублей долга (15)
Губернатор: новый инвестор "Кубани" не понимает, откуда у клуба 2 млрд рублей долга (15)
Вчера 16:11
Анатолий Мещеряков: трансферная кампания "Локомотива" идет в рамках финансового fair play (1)
Анатолий Мещеряков: трансферная кампания "Локомотива" идет в рамках финансового fair play (1)
Вчера 15:21
Виталий Мутко: мы хотели бы, чтобы трансляция игры с Кот-д’Ивуаром была на Первом канале (4)
Виталий Мутко: мы хотели бы, чтобы трансляция игры с Кот-д’Ивуаром была на Первом канале (4)
"Лион" разгромил "Нанси", "Ницца" переиграла "Сент-Этьен"
Завершились матчи 24-го тура чемпионата Франции.
Чемпионат Франции
24 тур
"Лион" - "Нанси" 4:0
Голы: Вальбуэна, 39, Фекир, 42, Ляказетт, 54, Депай, 58
"Лион": Антони Лопеш - Янга-Мбива, Морель, (Рыбусь, 85), Жалле, Маммана - Гоналон, Тузар, Фекир, Вальбуэна, (Депай, 40), Корне - Ляказетт, (Ферри, 76).
"Нанси": Черник - Дианье, Бадила, Мауасса, Сету, (Кулибали, 59), - Гиделейе, Диарра, Аит-Беннассер, (Робич, 59), Кюффо - Дале, (Манданн, 59), Хаджи.
Предупреждения: Гоналон, 50, Манданн, 81
"Ницца" - "Сент-Этьен" 1:0
Гол: Сиприен, 7
"Ницца": Кардинал, Эстевао, Суке, Бонфим, Байсс, Сиприен, Вальтер (Оббади, 72), Сери, Беланда, Эйссерик, Плеа (Балотелли, 82)
"Сент-Этьен": Мулен, Теофиль-Катерин, Пьер-Габриэль, Лакруа, Погба, Верету, Сельнес, Амума, Севе (Интима, 61), Монне-Паке (Сёдерлунд, 74 (Кейта, 81), Ру
Предупреждения: Беланда, 37, Амума, 38, Теофиль-Катерин, 40, Сельнес, 45
"Лорьян" - "Тулуза" 1:1
Гол: Марво, 60 - Делорт, 24
"Лорьян": Леком, Ле Гофф, Пебернес, Беллюгу, Вакасо (Туре, 46), Филиппото (Кабо, 55), Мвуэмба, Марво, Коффи, Алядьер (Жанно, 80), Уорис
"Тулуза": Лафон, Амьен-Аду, Жюльен, Мубандже, Диоп, Блен, Трехо (Думбия, 73), Бодиже, Жан (Тойвонен, 65), Делорт (Дурмаз, 76), Брайтвайт
Предупреждения: Ле Гофф, 26, Уорис, 47, Тойвонен, 71, Диоп, 75
"Анже" - "Ренн" 0:0
"Анже": Мишель, Траоре, Тома, Сиссоко, Мансо, Сантамария, Ндойе, Мангани, Капелле (Тэт, 67), Бамба (Пепе, 62), Дьедиу (Суну, 81)
"Ренн": Костиль, Данзе, Мендеш, Ньяньон (Бенсебаини, 46), Бааль, Андре, Шантом, Гуркюфф (Мубеле, 70), Амальфитано, Сио, Калулу (Дьякаби, 65)
Предупреждения: Дьедиу, 39, Андре, 52, Тома, 78
Удаления: Бааль, 85
Чемпионат Франции
24 тур
"Лион" - "Нанси" 4:0
Голы: Вальбуэна, 39, Фекир, 42, Ляказетт, 54, Депай, 58
"Лион": Антони Лопеш - Янга-Мбива, Морель, (Рыбусь, 85), Жалле, Маммана - Гоналон, Тузар, Фекир, Вальбуэна, (Депай, 40), Корне - Ляказетт, (Ферри, 76).
"Нанси": Черник - Дианье, Бадила, Мауасса, Сету, (Кулибали, 59), - Гиделейе, Диарра, Аит-Беннассер, (Робич, 59), Кюффо - Дале, (Манданн, 59), Хаджи.
Предупреждения: Гоналон, 50, Манданн, 81
"Ницца" - "Сент-Этьен" 1:0
Гол: Сиприен, 7
"Ницца": Кардинал, Эстевао, Суке, Бонфим, Байсс, Сиприен, Вальтер (Оббади, 72), Сери, Беланда, Эйссерик, Плеа (Балотелли, 82)
"Сент-Этьен": Мулен, Теофиль-Катерин, Пьер-Габриэль, Лакруа, Погба, Верету, Сельнес, Амума, Севе (Интима, 61), Монне-Паке (Сёдерлунд, 74 (Кейта, 81), Ру
Предупреждения: Беланда, 37, Амума, 38, Теофиль-Катерин, 40, Сельнес, 45
"Лорьян" - "Тулуза" 1:1
Гол: Марво, 60 - Делорт, 24
"Лорьян": Леком, Ле Гофф, Пебернес, Беллюгу, Вакасо (Туре, 46), Филиппото (Кабо, 55), Мвуэмба, Марво, Коффи, Алядьер (Жанно, 80), Уорис
"Тулуза": Лафон, Амьен-Аду, Жюльен, Мубандже, Диоп, Блен, Трехо (Думбия, 73), Бодиже, Жан (Тойвонен, 65), Делорт (Дурмаз, 76), Брайтвайт
Предупреждения: Ле Гофф, 26, Уорис, 47, Тойвонен, 71, Диоп, 75
"Анже" - "Ренн" 0:0
"Анже": Мишель, Траоре, Тома, Сиссоко, Мансо, Сантамария, Ндойе, Мангани, Капелле (Тэт, 67), Бамба (Пепе, 62), Дьедиу (Суну, 81)
"Ренн": Костиль, Данзе, Мендеш, Ньяньон (Бенсебаини, 46), Бааль, Андре, Шантом, Гуркюфф (Мубеле, 70), Амальфитано, Сио, Калулу (Дьякаби, 65)
Предупреждения: Дьедиу, 39, Андре, 52, Тома, 78
Удаления: Бааль, 85
Напечатать
0
(0)
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.