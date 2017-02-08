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"Лион" разгромил "Нанси", "Ницца" переиграла "Сент-Этьен"

Завершились матчи 24-го тура чемпионата Франции.

Чемпионат Франции

24 тур

"Лион" - "Нанси" 4:0

Голы: Вальбуэна, 39, Фекир, 42, Ляказетт, 54, Депай, 58

"Лион": Антони Лопеш - Янга-Мбива, Морель, (Рыбусь, 85), Жалле, Маммана - Гоналон, Тузар, Фекир, Вальбуэна, (Депай, 40), Корне - Ляказетт, (Ферри, 76).

"Нанси": Черник - Дианье, Бадила, Мауасса, Сету, (Кулибали, 59), - Гиделейе, Диарра, Аит-Беннассер, (Робич, 59), Кюффо - Дале, (Манданн, 59), Хаджи.

Предупреждения: Гоналон, 50, Манданн, 81

"Ницца" - "Сент-Этьен" 1:0

Гол: Сиприен, 7

"Ницца": Кардинал, Эстевао, Суке, Бонфим, Байсс, Сиприен, Вальтер (Оббади, 72), Сери, Беланда, Эйссерик, Плеа (Балотелли, 82)

"Сент-Этьен": Мулен, Теофиль-Катерин, Пьер-Габриэль, Лакруа, Погба, Верету, Сельнес, Амума, Севе (Интима, 61), Монне-Паке (Сёдерлунд, 74 (Кейта, 81), Ру

Предупреждения: Беланда, 37, Амума, 38, Теофиль-Катерин, 40, Сельнес, 45

"Лорьян" - "Тулуза" 1:1

Гол: Марво, 60 - Делорт, 24

"Лорьян": Леком, Ле Гофф, Пебернес, Беллюгу, Вакасо (Туре, 46), Филиппото (Кабо, 55), Мвуэмба, Марво, Коффи, Алядьер (Жанно, 80), Уорис

"Тулуза": Лафон, Амьен-Аду, Жюльен, Мубандже, Диоп, Блен, Трехо (Думбия, 73), Бодиже, Жан (Тойвонен, 65), Делорт (Дурмаз, 76), Брайтвайт

Предупреждения: Ле Гофф, 26, Уорис, 47, Тойвонен, 71, Диоп, 75

"Анже" - "Ренн" 0:0

"Анже": Мишель, Траоре, Тома, Сиссоко, Мансо, Сантамария, Ндойе, Мангани, Капелле (Тэт, 67), Бамба (Пепе, 62), Дьедиу (Суну, 81)

"Ренн": Костиль, Данзе, Мендеш, Ньяньон (Бенсебаини, 46), Бааль, Андре, Шантом, Гуркюфф (Мубеле, 70), Амальфитано, Сио, Калулу (Дьякаби, 65)

Предупреждения: Дьедиу, 39, Андре, 52, Тома, 78

Удаления: Бааль, 85
Теги: Лион Нанси Ницца Сент-Этьен Тулуза Ренн Анже
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