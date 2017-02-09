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"Барселона" намерена обжаловать удаление Луиса Суареса

"Барселона" готова обжаловать красную карточку форварда Луиса Суареса, которую он получил в ответном матче полуфинала Кубка Испании с мадридским "Атлетико" (1:1).

Уругваец был удален на 90-й минуте игры за то, что задел рукой соперника в борьбе за мяч. Сам Суарес и представители каталонского клуба заявляют, что действия не были намеренными.

"Барселона" попытается опротестовать удаление игрока в Федерации футбола Испании (RFEF). В случае неудачи каталонский клуб подаст апелляцию в RFEF. Если и эта попытка не увенчается успехом, "Барселона" обратится в Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS), сообщает "Газета.ru" со ссылкой на Diari Ara.
Теги: Барселона Суарес
Сегодня, 10:36
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