Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что его супруга не понимает, почему он просматривает игры с участием других команд.



"Я разочаровал жену своей поездкой на матч "Ювентус" - "Интер". Супруга хотела, чтобы я остался дома и провел день с дочкой. Я пытаюсь объяснить ей, что посещать игры других команд - тоже часть моей работы. В воскресенье я весь день смотрел футбол - матчи манчестерских клубов, затем Серию А. Я очень привязан к футболу, а моя жена до нашего знакомства никогда им не интересовалась", - цитирует Конте Goal.com.