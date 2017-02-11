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Антонио Конте: пытаюсь объяснить жене, что просматривать матчи других клубов - тоже моя работа

Главный тренер "Челси" Антонио Конте рассказал, что его супруга не понимает, почему он просматривает игры с участием других команд.

"Я разочаровал жену своей поездкой на матч "Ювентус" - "Интер". Супруга хотела, чтобы я остался дома и провел день с дочкой. Я пытаюсь объяснить ей, что посещать игры других команд - тоже часть моей работы. В воскресенье я весь день смотрел футбол - матчи манчестерских клубов, затем Серию А. Я очень привязан к футболу, а моя жена до нашего знакомства никогда им не интересовалась", - цитирует Конте Goal.com.
Теги: Конте Челси
Сегодня, 14:43
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№4 Написал: spiri СЛАВЯНСК (Сегодня, 15:14) #
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Болеет за:
«Зенит»
надеюсь,Антонио не вел переговоры в Турине! sunglasses


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Только победа на Темзе и Неве !!!
За Футбол!!
Регистрация: 2.03.2011
№3 Написал: priba Москва (Сегодня, 15:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
Ну бабам невдомек. у них мозги устроены слишком криво. Баба должна сидеть и не крякать, находясь в отличных жизненных условиях. А она мешает мужчине развиваться и расти. Какие же они ограниченные.
Регистрация: 23.08.2015
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 14:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Помоему, Конте щаз подсказал шикарный отмаз всем мужьям мира..
- Ты где шлялся всё это время ?
- Дорогая, просматривать работу других сантехников ( столяров, проктологов, ветеринаров, сталеваров, офисных манагеров) - тоже часть моей работы !


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 14:53) #
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Счастья желаю Семье Конте,не у желе жена бывшего футболиста не поняла что футбол его жизнь,а дочка поймёт когда станет по старше,Конте становится одним из лучших тренеров в Европе. Удачи.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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