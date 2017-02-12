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Филипп Лам: знали, что в матче с "Ингольштадтом" все будут решать единоборства
Защитник "Баварии" Филипп Лам прокомментировал победу своей команды в матче против "Ингольштадта" (2:0) в 20-м туре чемпионата Англии.
"Каждый видел, что на этом поле нам было очень сложно играть в пас. Мы знали, что в этом матче многое будут решать единоборства. "Ингольштадт" часто играл через длинный пас, поэтому нам было важно выигрывать на подборе. В первом тайме мы должны были выходить вперед благодаря Левандовски, а во втором благодаря Томасу. Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу", - цитирует Лама официальный сайт клуба.
"Каждый видел, что на этом поле нам было очень сложно играть в пас. Мы знали, что в этом матче многое будут решать единоборства. "Ингольштадт" часто играл через длинный пас, поэтому нам было важно выигрывать на подборе. В первом тайме мы должны были выходить вперед благодаря Левандовски, а во втором благодаря Томасу. Когда забиваешь на последних минутах, то должен благодарить удачу", - цитирует Лама официальный сайт клуба.
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