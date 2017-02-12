Алейш Видаль выписан из больницы

Защитник "Барселоны" Алейш Видаль выписан из больницы, информирует пресс-служба каталонцев. Испанец покинул медицинское заведение на инвалидной коляске, однако сумел самостоятельно пересесть в автомобиль.



Напомним, Видаль получил открытый перелом в матче чемпионата Испании с "Алавесом" (6:0).