Пол Клемент: мы заслужили победу над "Лестером"

Главный тренер "Суонси" Пол Клемент назвал победу своей команды в матче против "Лестера" (2:0) заслуженной.



"Мы очень хорошо стартовали в матче. Я доволен своими игроками. Мы заслужили победу над "Лестером". Гол в первом тайме поставил нас в сильную позицию. Мы контролировали игру. Только в интервале 60 минуты "Лестер" поставил нас под угрозу. Но мы выстояли и сыграли хорошо", - цитирует Клемента ВВС.