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Роналдиньо: Жезус имеет хороший потенциал стать лучшим

Бывший футболист "Барселоны" Роналдиньо высказал слова похвалы в адрес форварда "Манчестер Сити" Габриэла Жезуса.

"На данный момент лучший игрок - Месси. Я уже говорил, что у Неймара есть шанс стать лучшим, но также и Жезус имеет хороший потенциал. Когда смотришь на его игру, то видишь, что он готов демонстрировать все свои лучшие качества", - цитирует бразильца AS.
Теги: Роналдиньо
Сегодня, 16:20
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