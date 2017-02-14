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СМИ: Янник Боли может присоединиться к "Кайрату"

Нападающий "Анжи" Янник Боли попал в сферу интересов "Кайрата", передает KazFootball.kz.

Ранее в СМИ сообщалось, что в связи с финансовыми проблемами "Анжи" 29-летний футболист может покинуть махачкалинский клуб в качестве свободного агента.
Теги: Боли Анжи Кайрат
Сегодня, 09:05
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№2 Написал: Саня1589 (Сегодня, 10:03) #
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я вот в шоке с хачкалы.
да, игроки дорогие, с большой з/п, но блин, отпускать всех свободным агентом... как так)
Регистрация: 27.01.2017
№1 Написал: Rasimm Kazan (Сегодня, 09:54) #
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Болеет за:
«Динамо» М
после травмы нет желающих...а ведь классный футболер..
Регистрация: 13.04.2016
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