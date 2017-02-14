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Роналдиньо: и "Барселона", и "ПСЖ" - обе команды в моем сердце

Бывший форвард "Барселоны" и "ПСЖ" Роналдиньо высказался относительно предстоящего матча этих команд в 1/8 финала Лиги чемпионов.

"Не могу сделать выбор между "Барселоной" и "ПСЖ". Обе команды в моем сердце, поэтому я желаю удачи им обеим. Это две большие команды с игроками мирового класса, так что во время матча может произойти все что угодно.

В футболе нет ничего невозможного. Каждый год появляются новые команды, которые выигрывают что-то значимое", - заявил легендарный бразилец.

Газета.ru
Теги: Роналдиньо Барселона ПСЖ
Сегодня, 10:53
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