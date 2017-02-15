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Джорджо Кьеллини рискует не сыграть с "Порту" и "Палермо"

Защитник "Ювентуса" Джорджо Кьеллини может не принять участия в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Порту".

Футболист рискует не успеть восстановиться после травмы правого бедра. Кроме того, Кьеллини, скорее всего, не сыграет в матче чемпионата Италии с "Палермо", который состоится в Турине 17 февраля.

Газета.ru
Теги: Кьеллини Ювентус
Сегодня, 08:59
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