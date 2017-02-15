Жоаозиньо: "Фенербахче" на своем поле очень силен

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо рассказал об ожиданиях от матча плей-офф Лиги Европы против "Фенербахче".– Конечно, есть опасения из-за того, что происходило там в последние годы: погромы, теракты. Но это никак не повлияет на нас. Думаю, футбольные клубы будут хорошо охранять.– Я там ни с кем не знаком. Звонить некому, к тому же не особенно волнуюсь.– Согласен, домашние встречи всегда важны. "Фенербахче" на своем поле очень силен. Поэтому нужно приложить максимум усилий, выдать идеальный матч. Надеюсь, нас поддержит полный стадион.