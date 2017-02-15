Войти Зарегистрироваться

Опрос:

Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Показать все опросы

Жоаозиньо: "Фенербахче" на своем поле очень силен

Полузащитник "Краснодара" Жоаозиньо рассказал об ожиданиях от матча плей-офф Лиги Европы против "Фенербахче".

– Теперь о матче с "Фенербахче". Не страшно ехать в Турцию?

– Конечно, есть опасения из-за того, что происходило там в последние годы: погромы, теракты. Но это никак не повлияет на нас. Думаю, футбольные клубы будут хорошо охранять.

– Вы не пытались связаться с бразильцами, которые живут в Турции, узнать о ситуации?

– Я там ни с кем не знаком. Звонить некому, к тому же не особенно волнуюсь.

– Первый поединок, в Краснодаре, станет во многом определяющим?

– Согласен, домашние встречи всегда важны. "Фенербахче" на своем поле очень силен. Поэтому нужно приложить максимум усилий, выдать идеальный матч. Надеюсь, нас поддержит полный стадион.

Советский спорт
Теги: Жоаозиньо Краснодар
Сегодня, 12:37
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: Sergey Gritsay Краснодар (Сегодня, 12:42) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Удачи!
Регистрация: 25.10.2016
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.