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Евгений Ловчев: при Шалимове футбол стал более прагматичным, нежели романтичным

Футбольный обозреватель Евгений Ловчев сделал свой прогноз на матч "Краснодар" – "Фенербахче" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

- "Краснодар" играл только на сборах, а "Фенербахче" и в чемпионате, и в Кубке Турции. Думаю, они в любом случае лучше будут готовы. Первый матч наверняка сыграют от обороны и, как минимум, не проиграют.

И потом при Кононове "Краснодар" показывал один футбол. Сейчас у Шалимова иная подготовка, и футбол изменился. Он стал более прагматичным, нежели романтичным.

Все понимают теперь – Смолов главный забивала команды, важно его закрыть. Да, сейчас нет персональщиков, но смотреть за Федором станут пристально, это снизит его активность. Но "Краснодар" играет дома – надо побеждать, раскрываться в любом случае, - цитирует Ловчева "Советский спорт".
Теги: Краснодар Шалимов
Сегодня, 11:43
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№1 Написал: 4 звезды (Сегодня, 11:50) #
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скоро увидим, каким он стал по качетву, спартак-то не в лучшем состоянии фенер проходил
Регистрация: 7.12.2016
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