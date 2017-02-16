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На матче "Андерлехт" - "Зенит" будут присутствовать скауты "МЮ", "Манчестер Сити" и "Милана" (24)
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Владимир Маркин: эксперимент по привлечению фанатов к профилактике радикализма в своей среде признан неудачным
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Бранислав Иванович: "Зенит", как клуб высокого уровня, хочет добиваться победы в каждой игре и турнире (3)
BBC считает, что российские фанаты организуют на ЧМ-2018 "фестиваль насилия"
Российские фанаты в документальном фильме BBC "Армия российских хулиганов" сообщили, что организуют "фестиваль насилия" для болельщиков из Англии на чемпионате мира-2018.
- Для кого-то это будет праздник футбола, а для кого-то - "фестивалем насилия". Если вы будете с другом мужского пола, готовьтесь получить ногой под зад, - говорят герои ленты.
Напомним, во время Евро-2016 происходили неоднократные столкновения российских и английских фанатов. Погиб один из представителей туманного альбион.
Sportbox
- Для кого-то это будет праздник футбола, а для кого-то - "фестивалем насилия". Если вы будете с другом мужского пола, готовьтесь получить ногой под зад, - говорят герои ленты.
Напомним, во время Евро-2016 происходили неоднократные столкновения российских и английских фанатов. Погиб один из представителей туманного альбион.
Sportbox
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