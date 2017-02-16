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BBC считает, что российские фанаты организуют на ЧМ-2018 "фестиваль насилия"

Российские фанаты в документальном фильме BBC "Армия российских хулиганов" сообщили, что организуют "фестиваль насилия" для болельщиков из Англии на чемпионате мира-2018.

- Для кого-то это будет праздник футбола, а для кого-то - "фестивалем насилия". Если вы будете с другом мужского пола, готовьтесь получить ногой под зад, - говорят герои ленты.

Напомним, во время Евро-2016 происходили неоднократные столкновения российских и английских фанатов. Погиб один из представителей туманного альбион.

Sportbox
Сегодня, 13:52
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(0)
№6 Написал: eva1961 Ростов на Дону (Сегодня, 14:33) #
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  •  (0)
online
Болеет за:
«Ростов»
Здесь Вам не тут.
Регистрация: 7.11.2012
№5 Написал: safonas (Сегодня, 14:12) #
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уже обосрались чтоли? и это хваленые бойцы-гейропейцы? вам тут так просто громить безнаказанно не дадут, быстро по щам выхватите


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015
№4 Написал: Одиссей Иерусалим (Сегодня, 14:07) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Не знаю как англичане,но поляки просто обязаны огрести за теплый прием на евро в Варшаве.
Регистрация: 20.02.2013
№3 Написал: Motivation (Сегодня, 14:06) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Насиловать бритосов будут. Да уж, как в Марселе не прокатит, где бухие бриты за неделю до ЧЕ начали гостинницы громить...


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Чтобы за болото топить, придется в нем тонуть
Регистрация: 5.02.2017
№2 Написал: NIK-68 Юг Руси (Сегодня, 14:03) #
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  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Если вы будете с другом мужского пола, готовьтесь получить ногой под зад...всего-то??? Своими жопами виляйте у себя на островах,нам это не по нраву!
Регистрация: 2.08.2015
№1 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 13:56) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
не верьте...пейте пиво, бейте витрины, орите песни..поджигайте машины..

мы вас бить не будем...просто Высечем плётками..
Регистрация: 6.09.2013
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