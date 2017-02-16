BBC считает, что российские фанаты организуют на ЧМ-2018 "фестиваль насилия"

Российские фанаты в документальном фильме BBC "Армия российских хулиганов" сообщили, что организуют "фестиваль насилия" для болельщиков из Англии на чемпионате мира-2018.- Для кого-то это будет праздник футбола, а для кого-то - "фестивалем насилия". Если вы будете с другом мужского пола, готовьтесь получить ногой под зад, - говорят герои ленты.Напомним, во время Евро-2016 происходили неоднократные столкновения российских и английских фанатов. Погиб один из представителей туманного альбион.