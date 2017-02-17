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"Зенит" пропустил два мяча от "Андерлехта" в матче 1/16 финала Лиги Европы

В гостевом матче 1/16 финала Лиги Европы "Зенита" проиграл "Андерлехту". Ответная встреча пройдет 23-го февраля в Санкт-Петербурге.

Лига Европы. 1/16 финала

"Андерлехт" - "Зенит" - 2:0

Голы: Ачеампонг, 5, 31

"Андерлехт": Рубен, Нахар, Спаич, Десхахт, Обрадович, Дендонкер, Тилеманс, Бруно, Станчу, (Анни, 82), Ачеампонг, (Кипчу, 61), Телин, (Теодорчик, 86).

"Зенит": Лодыгин, Иванович, Нету, Хави Гарсия, Кришито, Эрнани, Жулиану, (Юсупов, 81), Шатов, (Мак, 68), Жирков, Кокорин, (Данни, 78), Дзюба.

Предупреждения: Тилеманс, 18, Кришито, 22.
Теги: Зенит Андерлехт
Сегодня, 00:56
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№9 Написал: ЦитRUS Самара (Сегодня, 00:58) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Ну мясные сейчас позлорадствуют здесь! laughing
Новостник палец на Энтере держал - свисток ждал! laughing
Регистрация: 30.05.2015
№8 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 00:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Такое впечатление,что зенитчики мыслями еще на сборах, и игра - это лишь контрольный матч. Очень неубедительно.
Регистрация: 20.03.2014
№7 Написал: art83 (Сегодня, 00:58) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что и следовало ожидать.Вышли играть как на сборах.Не страсти,не желания.В сравнении с тем же Ростово мы просто отстой.
Регистрация: 17.09.2010
№6 Написал: golden Axe (Сегодня, 00:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
прогнозировал 3:1 но 2:0 даже надежнее,хоть и отскочил зенит,но главное что на ноль,Дзюбиньо просто монстр,круче Кержа по воробьям стреляет,в общем праздник удался,рад что скромный Андерлехт раскатал как во дворе огромный бюджет Зенита,это очень показательно!
Регистрация: 1.02.2017
№5 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 00:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Болото оно и есть болото, одно светлое пятно это Данни.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011
№4 Написал: avnik море (Сегодня, 00:57) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Дзюба однозначно был лучший... по использованию головы...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№3 Написал: Сибирячок (Сегодня, 00:57) #
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online
Болеет за:
«Сибирь»
Лодыгин - герой матча.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№2 Написал: Crowley172 (Сегодня, 00:56) #
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Заслуженно
Регистрация: 15.10.2016
№1 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 00:56) #
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Болеет за:
ЦСКА
тут ничего нового..спасибо Краснодару и Ростову


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009
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