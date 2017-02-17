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Франк Ачеампонг признан лучшим игроком матча "Андерлехт" - "Зенит"

Нападающий "Андерлехта" Франк Ачеампонг признан игроком матча в рамках встречи 1/16 финала Лиги Европы с "Зенитом" (2:0) по версии УЕФА.

Ганец отметился двумя забитыми мячами в первом тайме, которые в итоге принесли победу его команде. Напомним, ответная встреча состоится 23 февраля в Санкт-Петербурге.

Газета.ru
Теги: Зенит Андерлехт
Сегодня, 03:54
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