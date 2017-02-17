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Оливье Дешахт: "Зенит" просто не мог остановить Ачимпонга

Защитник "Андерлехта" Оливье Дешахт прокомментировал игру с "Зенитом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.

"Важно, что мы сыграли "на ноль". В ответном матче нам нужно забить, и работа почти выполнена.

Можно сказать, что этот матч мы провели идеально, хотя у нас было много изменений в составе. "Зенит" просто не мог остановить Ачимпонга", - цитирует Дешахта sporza.be.
Теги: Зенит Андерлехт
Сегодня, 09:23
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