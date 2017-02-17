Оливье Дешахт: "Зенит" просто не мог остановить Ачимпонга

Защитник "Андерлехта" Оливье Дешахт прокомментировал игру с "Зенитом" в рамках 1/16 финала Лиги Европы.



"Важно, что мы сыграли "на ноль". В ответном матче нам нужно забить, и работа почти выполнена.



Можно сказать, что этот матч мы провели идеально, хотя у нас было много изменений в составе. "Зенит" просто не мог остановить Ачимпонга", - цитирует Дешахта sporza.be.