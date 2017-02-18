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Александр Кержаков: в детстве на меня много кричали

Нападающий "Зенита", лучший бомбардир в истории российского футбола Александр Кержаков в своей книге "Лучший" рассказал о том, как начинал свой путь в футболе.

"Начнем с того, что, сколько я себя помню, всегда во мне было заложено отцом – ты будешь футболистом. Ни в какой другой профессии я себя просто не видел. Отец четко сказал: "Ты станешь футболистом".

Так и проходило мое детство. Отец тренировал меня, как считал нужным. Я отрабатывал удары и делал разные упражнения. Тренировки проходили либо рядом с домом, либо мы ездили на велосипедах на центральный стадион.

Не могу говорить, что я его воспринимал как тренера. Это был мой отец, который пытался научить меня играть в футбол и хотел, чтобы я стал лучшим футболистом. Поэтому на любое мое действие, которое приходилось ему не по нраву, он реагировал очень резко, даже много кричал на меня.

Если несколько раз что-то не получалось, то тренировка просто заканчивалась, он брал мяч и уходил, я шел за ним. Если же его все устраивало, у меня что-то получалось, то тренировки проходили достаточно долго.

Больше всего мне нравилось тренироваться на поле, где были ворота с сеткой. На одном поле она была железной, но все равно когда забиваешь гол, и мяч остается в воротах, то это уже приятное ощущение. Когда ты попадаешь в ворота без сетки, мяч все равно улетает, как и после удара мимо. Это портит ощущение гола.

Именно поэтому нравились тренировки на центральном стадионе Кингисеппа, куда мы ездили на велосипедах, практически через весь город. Там работал и ухаживал за полем хороший дядечка. Помню, что его все звали Григорьич. По совместительству он работал еще и лайнсменом, обслуживал матчи чемпионата Ленинградской области.

Поскольку он следил за полем, то в качестве исключения разрешал нам с отцом на нем тренироваться. Параллельно с этим я занимался в местных футбольных секциях, под руководством разных тренеров, играл за них какие-то товарищеские матчи, даже несколько игр на чемпионат области. Уже в одиннадцать лет уехал оттуда в Петербург.

Мой первый тренер в СДЮШОР "Зенит" Владимир Ильич Петров, которому я благодарен очень сильно, потому что именно он меня принял в школу. Я проходил у него просмотр. Вместе с Юрием Геннадьевичем Соловьевым они отбирали мальчишек в команду Петрова 1982 г. р. Сам Соловьев тренировал ребят 1983 г. р., с которыми через два года я учился в одном классе.

Петров разговаривал с нами как со взрослыми, но очень корректно, никогда не грубил, от него ни разу никто не слышал грубого слова. У нас были примеры других тренеров команд, которые играли против нас, там стоял мат-перемат на все поле. Владимир Ильич же за год работы не сказал ни единой грубости в наш адрес.

И потом, сколько мы еще общались, видел, как он тренировал другие возрасты, манера его общения с ребятами была одинаковой. Умер Петров в 2011-ом году за два дня до нашего выездного матча с ЦСКА в Москве, где мы победили 2:0.

Мне удалось забить гол, который я посвятил ему. Все расходы на его похороны взял на себя. Петрову я многим обязан. Благодаря ему и его решениям я и пришел в школу "Зенита" - написал Кержаков.

Советский спорт
Теги: Кержаков
Сегодня, 11:17
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№1 Написал: mongolor СПБ (Сегодня, 11:22) #
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Болеет за:
«Зенит»
куета какая то... как писатель Саша полное нулище....
Регистрация: 24.04.2009
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