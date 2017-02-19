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Хавьер Маскерано: "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться

Защитник "Барселоны" Хавьер Маскерано считает, что его соотечественник Лионель Месси обязательно продлит контракт с каталонским клубом.

"Я не могу представить, что Лео будет играть за другую команду. "Барселона" и Месси - это как счастливый брак, который должен продолжаться. Лионель - лучший футболист в истории клуба и футбола в целом. Обе стороны только выиграют от продления контракта", - цитирует Маскерано Goal.com.
Теги: Маскерано Месси Барселона
Сегодня, 13:35
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№1 Написал: Игорь Казьмин москва (Сегодня, 13:52) #
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Для самого футболиста нужно попробовать себя в другом клубе, это развитие,а жена -муж это не правильно ,Месси по этому не прибавляет что играет в одном клубе много лет , если перейдёт то поставит перед собой другие задачи , и сборная Аргентина будет играть по другому ...гораздо лучше.


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игорь
Регистрация: 11.11.2016
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