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СМИ: "Зенит" не будет отдавать Ивана Новосельцева в "Ростов"

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев не покинет клуб в зимнее трансферное окно, утверждает "Чемпионат". Футболист уже активно работает с командой.

Ранее в СМИ сообщалось, что Новосельцев может вернуться в "Ростов", за который играл с 2015 по 2016 год на правах аренды до конца сезона-2016/17.
Теги: Зенит Новосельцев
Сегодня, 12:51
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8
(3)
№8 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 13:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Kytarba
Цитата: Пивовед
Свободу Ивану Новосельцеву !

Свободу Ивану Новосельцеву!
От Ивана Новосельцева руки !
Дайте свободу Ивану Новосельцеву!
Дайте свободу, сцуки !


что этот куй забыл на футбольном сайте..

Не то, что, п1дор, ты..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
№7 Написал: perekos Самара (Сегодня, 13:15) #
  • -1
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online

З-СП6 засолочный пункт №6 в работе)
Регистрация: 10.08.2012
№6 Написал: Вальтер (Сегодня, 13:12) #
  • -1
  •  (3)
online

Kytarba,
кутарба пля... привет п1дор пля... как дела на рынке пля пля... укроп пля и пля петрушку берут пля пля...?
Регистрация: 5.02.2017
№5 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 13:09) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: Пивовед
Свободу Ивану Новосельцеву !

Свободу Ивану Новосельцеву!
От Ивана Новосельцева руки !
Дайте свободу Ивану Новосельцеву!
Дайте свободу, сцуки !


что этот куй забыл на футбольном сайте..
Регистрация: 17.03.2008
№4 Написал: РВСН 86-88 USSR (Сегодня, 12:59) #
  • -4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Соловьёв ему в пример с Кокошей.. Сиди и получай деньги! А там и конец карьере игровой..


--------------------
Хочешь точно попасть в Америку - иди служить в РВСН России!
Регистрация: 10.07.2013
№3 Написал: мяч квадратный (Сегодня, 12:57) #
  • -2
  •  (6)

А зачем ему покидать зенит? Я бы за такую зарплату вообще жил бы на скамейке запасных.
Регистрация: 7.03.2016
№2 Написал: Sharik.SM Москва (Сегодня, 12:56) #
  • -3
  •  (5)
online

за который играл с 2015 по 2016 год на правах аренды до конца сезона-2016/17.

переведите на русский.
Регистрация: 27.01.2009
№1 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 12:54) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Свободу Ивану Новосельцеву !

Свободу Ивану Новосельцеву!
От Ивана Новосельцева руки !
Дайте свободу Ивану Новосельцеву!
Дайте свободу, сцуки !


--------------------
Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015
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