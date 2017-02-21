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СМИ: Алексей Смертин назначен инспектором по борьбе с расизмом

Российский футбольный союз назначил экс-капитана сорной России Алексея Смертина инспектором по борьбе с расизмом и дискриминацией в футболе, передает "Советский спорт".

Сообщается, что Смертин приступит к исполнению обязанностей уже в ближайшее время, а на 15 марта запланировано заседание в ФИФА, на котором он представит программу мероприятий по данному вопрос, которую планируется реализовать в России в преддверии Кубка Конфедераций и чемпионата мира 2018 года.
Теги: Смертин
Сегодня, 11:43
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(0)
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 12:18) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
А Смородскую по борьбе с гомосятиной.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: nami-sv (Сегодня, 12:13) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Чиновников уже в разы больше,чем футболистов для сборной.
Регистрация: 9.08.2015
№1 Написал: Джонни Краснодар сити (Сегодня, 12:10) #
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Болеет за:
«Кубань»
Девиз инспектора: смерть расизму!


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Спасибо за ЧМ-18 в г. Краснодаре.
Регистрация: 23.06.2008
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