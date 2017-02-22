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Мануэль Пеллегрини хотел уехать на автобусе "Спартака" после контрольного матча (фото)
В испанской Марбелье во второй день сборов московского "Спартака" у подопечных Массимо Карреры состоялась интенсивная тренировка. Команда провела разминку, упражнения на ловкость и контроль мяча. Затем был футбол на ограниченном участке поля.
В это же время на соседнем поле контрольный матч проводил "Хэбэй Чайна Форчун". После игры главный тренер китайского клуба Мануэль Пеллегрини перепутал автобусы и случайно зашел в спартаковский, передает пресс-служба красно-белых.
В это же время на соседнем поле контрольный матч проводил "Хэбэй Чайна Форчун". После игры главный тренер китайского клуба Мануэль Пеллегрини перепутал автобусы и случайно зашел в спартаковский, передает пресс-служба красно-белых.
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