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Мануэль Пеллегрини хотел уехать на автобусе "Спартака" после контрольного матча (фото)

В испанской Марбелье во второй день сборов московского "Спартака" у подопечных Массимо Карреры состоялась интенсивная тренировка. Команда провела разминку, упражнения на ловкость и контроль мяча. Затем был футбол на ограниченном участке поля.

В это же время на соседнем поле контрольный матч проводил "Хэбэй Чайна Форчун". После игры главный тренер китайского клуба Мануэль Пеллегрини перепутал автобусы и случайно зашел в спартаковский, передает пресс-служба красно-белых.

Теги: Пеллегрини Спартак
Сегодня, 03:58
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№1 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 06:09) #
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Болеет за:
«Спартак»
замашки дзюбы..значит,будет в зените.. smiley
Регистрация: 14.12.2011
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