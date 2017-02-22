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10:22
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Александр Кержаков опроверг информацию, что руководство "Зенита" высказало недовольство игроками (5)
Юрий Васильков: итальянские диетологи? В "Спартаке" бунт начнется, если не будет борща
Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал появление в стане красно-белых новых специалистов. Ими стали итальянцы - врач-диетолог Сара Фабрис и шеф-повар, специалист по спортивному и вегетарианскому питанию Вальтер Дри.
- Питание – сложная вещь, особенно у футболистов. Тренировки и матчи часто вечером, их надо грамотно совмещать с питанием. У нас в свое время все налажено было, нареканий не возникало. Так что не стал бы идеализировать иностранцев. В любом случае, посмотрим, будет ли толк от их работы в нашей стране.
- Итальянцы сами любят пасту и убедили всех, что это – правильное спортивное питание. А из неправильного… в черный список попала, например, яичница.
- Да, насколько знаю, яичница в рационе сейчас отсутствует. Но это носитель витамина D, который крайне необходим организму. Надо чем-то восполнять. Посмотрим, как футболисты реагируют на изменения. Принято ведь считать, что в футболе мелочей не бывает, поэтому Каррера пристальное внимание и питанию игроков стал уделять.
- Но как быть со знаменитым спартаковским борщом из Тарасовки?
- Да ребята просто бунтовать начнут, если не будет борща. Мы, русские, для южан как люди с крайнего севера. И нам просто необходимо первое. В Европе закажешь суп – так принесут что-то протертое. Они не понимают ни в щах, ни в борщах. У нас шесть месяцев в году – зима. И на макаронах одних не уедешь.
Советский спорт
- Питание – сложная вещь, особенно у футболистов. Тренировки и матчи часто вечером, их надо грамотно совмещать с питанием. У нас в свое время все налажено было, нареканий не возникало. Так что не стал бы идеализировать иностранцев. В любом случае, посмотрим, будет ли толк от их работы в нашей стране.
- Итальянцы сами любят пасту и убедили всех, что это – правильное спортивное питание. А из неправильного… в черный список попала, например, яичница.
- Да, насколько знаю, яичница в рационе сейчас отсутствует. Но это носитель витамина D, который крайне необходим организму. Надо чем-то восполнять. Посмотрим, как футболисты реагируют на изменения. Принято ведь считать, что в футболе мелочей не бывает, поэтому Каррера пристальное внимание и питанию игроков стал уделять.
- Но как быть со знаменитым спартаковским борщом из Тарасовки?
- Да ребята просто бунтовать начнут, если не будет борща. Мы, русские, для южан как люди с крайнего севера. И нам просто необходимо первое. В Европе закажешь суп – так принесут что-то протертое. Они не понимают ни в щах, ни в борщах. У нас шесть месяцев в году – зима. И на макаронах одних не уедешь.
Советский спорт
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