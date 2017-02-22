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Юрий Васильков: итальянские диетологи? В "Спартаке" бунт начнется, если не будет борща

Бывший врач "Спартака" Юрий Васильков прокомментировал появление в стане красно-белых новых специалистов. Ими стали итальянцы - врач-диетолог Сара Фабрис и шеф-повар, специалист по спортивному и вегетарианскому питанию Вальтер Дри.

- Питание – сложная вещь, особенно у футболистов. Тренировки и матчи часто вечером, их надо грамотно совмещать с питанием. У нас в свое время все налажено было, нареканий не возникало. Так что не стал бы идеализировать иностранцев. В любом случае, посмотрим, будет ли толк от их работы в нашей стране.

- Итальянцы сами любят пасту и убедили всех, что это – правильное спортивное питание. А из неправильного… в черный список попала, например, яичница.

- Да, насколько знаю, яичница в рационе сейчас отсутствует. Но это носитель витамина D, который крайне необходим организму. Надо чем-то восполнять. Посмотрим, как футболисты реагируют на изменения. Принято ведь считать, что в футболе мелочей не бывает, поэтому Каррера пристальное внимание и питанию игроков стал уделять.

- Но как быть со знаменитым спартаковским борщом из Тарасовки?

- Да ребята просто бунтовать начнут, если не будет борща. Мы, русские, для южан как люди с крайнего севера. И нам просто необходимо первое. В Европе закажешь суп – так принесут что-то протертое. Они не понимают ни в щах, ни в борщах. У нас шесть месяцев в году – зима. И на макаронах одних не уедешь.

Советский спорт
Теги: Спартак
Сегодня, 15:57
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15
(1)
№15 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:09) #
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Цитата: Blessing
Зелень пузатая.

Я пузатый? Шутишь! 7 лет как занялся собой. Старший сын погонял меня. При росте 184 всего осталось 96 кг, и такой вес лет 5 на мне. Утром 5 км. После обеда спортзал , но это уже как получится. Ты че, Сережа, все норма!


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№14 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:05) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: maradona72
maradona72

Зелень пузатая. blush


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№13 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 17:03) #
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online

Цитата: Лукоморье
Теперь отвечу. Осталось 3 года до пенсии. Тебе сынок от этого легче?

Тяжко, дядя, тяжко. 3 года до пенсии, а наивный как подросток.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№12 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 16:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
захотел кушать..
Регистрация: 14.12.2011
№11 Написал: papapa (Сегодня, 16:48) #
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online

Цитата: Лукоморье
у них уже есть трупы?

Свежих на сегодня пока нет - но скоро будут
Много
Регистрация: 2.02.2017
№10 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:46) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: maradona72
Дядя, а сколько тебе лет? Только без вранья.

Для начала научись обращаться к людям не свысока. Ты ничем не лучше других. Теперь отвечу. Осталось 3 года до пенсии. Тебе сынок от этого легче?

Цитата: papapa
Если б ты видел как свиньи жрут трупы свиней

А у них уже есть трупы? Вот не знал. И кто?


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№9 Написал: papapa (Сегодня, 16:43) #
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online

Цитата: Лукоморье
свинину им есть нельзя. Принципиально.

Враньё !
Если б ты видел как свиньи жрут трупы свиней, ты бы про свиней всё понял окончательно
Регистрация: 2.02.2017
№8 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 16:40) #
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online

Цитата: Лукоморье
А свинину им есть нельзя

Дядя, а сколько тебе лет? Только без вранья.


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№7 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:39) #
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Болеет за:
ЦСКА
Цитата: zenit47
я все понял, после свиноепа от быков, они при виде говядины рыдать будут, вот поэтому переводят потихоньку к безобидным макаронам

А свинину им есть нельзя. Принципиально.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№6 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:36) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Sergey Nasirov_2
zenit47,
Кусочек говядины фигуры не испортит,вопрос когда!?

я все понял, после свиноепа от быков, они при виде говядины рыдать будут, вот поэтому переводят потихоньку к безобидным макаронам
Регистрация: 17.05.2013
№5 Написал: Лукоморье Россия (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
ЦСКА
Да ребята просто бунтовать начнут, если не будет борща.

Так негров закупают пачками. Они к борщам не привычные. Им пасту подавай. Так что все правильно. Какова команда, такова и еда.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Регистрация: 3.11.2013
№4 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:23) #
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zenit47,
Кусочек говядины фигуры не испортит,вопрос когда!?
Регистрация: 27.07.2016
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 16:20) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Затурканные спартаковцы способны на бунт, вот это новость?? confused


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№2 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 16:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rusl0001
Да ребята просто бунтовать начнут, если не будет борща.
И что не диетического в борще, в котором овощи: капуста, морковь, свекла, картошка?
Спортивные диеты призваны убрать вредную еду, а против овощей никто против не будет.

а говядину ты в борще не видел никогда?
Регистрация: 17.05.2013
№1 Написал: Rusl0001 Россия (Сегодня, 16:08) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да ребята просто бунтовать начнут, если не будет борща.

И что не диетического в борще, в котором овощи: капуста, морковь, свекла, картошка?
Спортивные диеты призваны убрать вредную еду, а против овощей никто против не будет.

Они не понимают ни в щах, ни в борщах.

А ты типа такой ох.енный специалист и все блюдах других наций хорошо понимаешь?
Всё они понимают, на ютубе полно азиатов, бразильцев, американцев и лягушатников пробующих борщ и большинству нравится.
То, что они их не готовят - так это не их блюда. Но если их угощают - чаще всего они им нравятся.

Мы тоже дофига чего не понимаем в блюдах других наций и что теперь? У всех свои вкусы и исторические блюда.


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Единственный фильм, который должен посмотреть каждый: http://www.youtube.com/watch?v=tMpMlZs2hh8
Регистрация: 10.03.2009
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