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Матч "Зенит" - "Андерлехт" покажут в 98 странах мира

Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Андерлехтом" будет транслироваться в 98 странах мира, передает официальный сайт сине-бело-голубых.

Посмотреть игру можно будет на всех континентах, кроме Антарктиды. Матч состоится сегодня и начнется в 21.00 мск. Игру в покажут в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ".
Теги: Зенит Андерлехт
Сегодня, 15:46
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(1)
№2 Написал: Crowley172 (Сегодня, 16:12) #
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online

В записи и на каналах типо спорт-7
Регистрация: 15.10.2016
№1 Написал: soloz Россия (Сегодня, 15:51) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
А спартак ? Опять НИГДЕ!! БУГА-ГА!! joy
Регистрация: 14.12.2016
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