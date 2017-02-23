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Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
Гендиректор "Шинника": перед командой нужно обязательно ставить задачу выхода в премьер-лигу (1)
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"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (8)
"Зениту" - отыграться, "Ростову" - удержать. Превью ответных матчей 1/16 финала Лиги Европы (8)
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Массимо Каррера: от Аленичева я получил только игроков и вложил в них свои идеи и страсть (39)
Массимо Каррера: от Аленичева я получил только игроков и вложил в них свои идеи и страсть (39)
Матч "Зенит" - "Андерлехт" покажут в 98 странах мира
Ответный матч 1/16 финала Лиги Европы между "Зенитом" и "Андерлехтом" будет транслироваться в 98 странах мира, передает официальный сайт сине-бело-голубых.
Посмотреть игру можно будет на всех континентах, кроме Антарктиды. Матч состоится сегодня и начнется в 21.00 мск. Игру в покажут в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ".
Посмотреть игру можно будет на всех континентах, кроме Антарктиды. Матч состоится сегодня и начнется в 21.00 мск. Игру в покажут в прямом эфире на телеканале "Матч ТВ".
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