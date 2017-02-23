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Соломон Кверквелия официально перешел в "Локомотив"

Защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия перешёл из "Рубина" в "Локомотив" на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт красно-зелёных.

В московской команде Соломон будет выступать под 33 номером. За основной состав "Рубина" футболист дебютировал 17 июля 2011 года в 1/16 Кубка России с "Уралом". Именно в казанской команде защитник провел первый матч в премьер-лиге, а также дебютировал в еврокубках. Всего за "Рубин" Кверквелия отыграл 111 матчей и забил три гола.
Теги: Кверквелия Рубин Локомотив Трансферы
Сегодня, 21:52
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№2 Написал: styh Советский Союз (Сегодня, 22:23) #
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Отлично. Успехов.


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ФК Локомотив 36635.
Гибнет природа - мир её праху, люди уроды- да шли б они на ....й.
Регистрация: 27.12.2008
№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 21:59) #
  • +2
  •  (4)

Хороший защитник, точно не на скамейку...
Регистрация: 28.12.2015
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