Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Сможет ли кто-то догнать "Спартак" во втором круге?
Лента новостей:
22:55
Неудача на последних минутах (6)
Неудача на последних минутах (6)
17:02
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
Неманья Пейчинович: если "Спартак" сейчас не возьмет золото, то в следующие пять лет такого шанса не будет (9)
Соломон Кверквелия официально перешел в "Локомотив"
Защитник сборной Грузии Соломон Кверквелия перешёл из "Рубина" в "Локомотив" на правах аренды до конца сезона, сообщает официальный сайт красно-зелёных.
В московской команде Соломон будет выступать под 33 номером. За основной состав "Рубина" футболист дебютировал 17 июля 2011 года в 1/16 Кубка России с "Уралом". Именно в казанской команде защитник провел первый матч в премьер-лиге, а также дебютировал в еврокубках. Всего за "Рубин" Кверквелия отыграл 111 матчей и забил три гола.
В московской команде Соломон будет выступать под 33 номером. За основной состав "Рубина" футболист дебютировал 17 июля 2011 года в 1/16 Кубка России с "Уралом". Именно в казанской команде защитник провел первый матч в премьер-лиге, а также дебютировал в еврокубках. Всего за "Рубин" Кверквелия отыграл 111 матчей и забил три гола.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.