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Оливье Десхахт: у нас ни одного момента не было, но дальше прошли мы

Капитан "Андерлехта" Оливье Десхахт высказался относительно матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" (1:3).

– Мы сыграли не очень хорошо, а "Зенит" – потрясающе. Но мы счастливы, что выиграли по сумме двух матчей. Да, нам немного повезло, но удача всегда для победы нужна.

– Когда "Зенит" забил третий мяч, вы почувствовали, что они потеряли концентрацию?

– Они занервничали, а мы надавили. Надо признать: у нас ни одного момента не было до самого конца, но дальше прошли. У "Зенита" бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мы. Они фантастические игроки! Для "Андерлехта" выход в 1/8 финала – отличное достижение, мы счастливы, – сказал игрок.

Советский спорт в Санкт-Петербурге
Теги: Андерлехт Зенит
Сегодня, 00:53
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№2 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 01:09) #
  • +1
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Болеет за:
«Зенит»
отскочили


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Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№1 Написал: art83 (Сегодня, 00:55) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Это ваш потолок.А Зенит сам себе все испортил.
Регистрация: 17.09.2010
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