Оливье Десхахт: у нас ни одного момента не было, но дальше прошли мы

Капитан "Андерлехта" Оливье Десхахт высказался относительно матча 1/16 финала Лиги Европы против "Зенита" (1:3).– Мы сыграли не очень хорошо, а "Зенит" – потрясающе. Но мы счастливы, что выиграли по сумме двух матчей. Да, нам немного повезло, но удача всегда для победы нужна.– Они занервничали, а мы надавили. Надо признать: у нас ни одного момента не было до самого конца, но дальше прошли. У "Зенита" бюджет гораздо больше, их игроки получают гораздо больше денег, чем мы. Они фантастические игроки! Для "Андерлехта" выход в 1/8 финала – отличное достижение, мы счастливы, – сказал игрок.