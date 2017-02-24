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Без шума и пыли. "Ростов" официально оформил выход в 1/8 финала Лиги Европы

Без шума и пыли. "Ростов" официально оформил выход в 1/8 финала Лиги ЕвропыНеделю назад "Ростов" разгромил "Спарту" на своем поле и превратил сегодняшний матч в пустую формальность. Тем не менее, только сейчас мы можем поздравить "ростовчан" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы. Rusfootball.info рассказывает о том, что было интересного в ответной встрече.









Лига Европы

1/16 финала, ответный матч

"Спарта" – "Ростов" 1:1 (первый матч - 0:4)


Голы: Караваев, 83' - Полоз, 13'


"Спарта": Коубек, Коста, Мазух (Гавелка, 46'), Кадлец, Караваев, Голек, Альбьяк (Гибш, 70'), Чермак, Сачек, Юлиш, Пулькраб (Шурал, 40')

"Ростов": Медведев, Калачёв, Гранат (Терентьев, 70'), Навас, Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 46'), Бухаров (Азмун, 46'), Полоз

Предупреждения: Коста, 36', Шурал, 71' - Бухаров, 24', Калачев, 51', Ерохин, 77'

Удаление: Коста, 66'

После первого матча в противостоянии "Спарты" и "Ростова" многое стало понятно, но официальный выход в 1/8 финала Лиги Европы можно праздновать только после победы по сумме двух встреч. Ясное дело, что отыграть четыре мяча и при этом не пропустить крайне сложно, но в таких случаях всегда вспоминается одна простая мысль - если одна команда за 90 минут смогла забить четыре, то почему другая не сможет за этот же отрезок времени ответить тем же?

Ведь нельзя сказать, что "Спарта" и "Ростов" сильно разные по классу клубы. В этой связи мы не имели права радоваться раньше времени. Об этом, кстати говоря, напомнил и главный тренер российской команды Иван Данильянц. Если болельщики могут отмечать крупную победу в первой встрече, то футболисты должны засучить рукава и готовиться к ответной - примерно такой посыл был в его словах. Впрочем, там, где есть Курбан Бердыев, не может быть иначе.

"Ростов" выставил такой же состав как и неделю назад, а вот "Спарта" была вынуждена производить замены. Главным образом они коснулись позиции дисквалифицированного Конате и уехавшего в понедельник в Китай Дочкала. Конечно, данные потери были существенными, а потому задача "ростовчан" становилась еще легче. И уж совсем окончательно легкой она стала, когда на 13-й минуте забил Полоз. До этого эпизода на поле не происходило ничего интересного, и "россияне" для разнообразия решили провести атаку правым флангом.

В ее результате мяч оказался на линии штрафной, откуда Бухаров выдал невероятно изящный пас на Полоза, который, в свою очередь, запулил его точно в цель. Пожалуй, только изрядно подвыпивший чешского пива болельщик "Спарты" после этого мог все еще рассчитывать на выход своей любимой команды в 1/8 финала Лиги Европы. Если кто-то после 13-й минуты мог выключить телевизор и лечь спать, то футболистам пришлось доигрывать до конца.

На удивление получилось не совсем скучно. Сначала живинку в игру добавил Медведев, решивший почудить на выходе, затем заставил трибуны ухнуть Караваев, который метров с 30 угодил точно в перекладину. Из интересного можно еще выделить красивый прыжок вратаря "Ростова" после удара Пулькраба, а также смачную попытку пробить в исполнении Ерохина. Жаль, что в уже решенной игре не обошлось без травм. В конце первого тайма после столкновения головами с Гацканом серьезно пострадал Пулькраб - у футболиста чешского клуба, судя по всему, сломан нос.

Интриги в противостоянии не было, но оставалась одна любопытная деталь, которую надо было выяснить. Очки в рейтинг УЕФА, как известно, дают не только за проход в следующую стадию еврокубка, но и за победу в отдельно взятом матче, а потому очень хотелось, чтобы "Ростов" не упустил шанса повысить рейтинг российских клубов. По большому счету, во втором тайме серьезных моментов не было ни у одних, ни у других ворот, но отметим старательность команд.

К сожалению, слишком сильно усердствовал Коста, который из раза в раз допускал излишние проявления старательности. В стремлении отыграть 5 мячей этот парень порой переходил границы дозволенного и откровенно грубил. Неудивительно, что в конечном итоге он увидел перед собой красную карточку. После того как "Спарта" осталась в меньшинстве казалось, что у нее нет шансов даже на гол престижа, но был в ее составе сегодня один очень заряженный на игру футболист.

Караваев еще в первом тайме был одним из лучших на поле, продолжил сохранять этот статус и после перерыва, а в самой концовке забил роскошный гол, оставив на пару с Шуралом не у дел всю оборону "Ростова". Порадуемся за нашего молодого футболиста, но вместе с тем порадуемся и тому, что дальше по турниру идет российская команда. Да, у нее не получилось сегодня победить и принести очки в рейтинг УЕФА, но самое главное, что без особых проблем был добыт официальный пропуск в 1/8 финала Лиги Европы. Поздравляем, "Ростов"!

Иван Долинин, Rusfootball.info
Теги: Ростов Спарта
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№1 Написал: interested (Сегодня, 01:02) #
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Болеет за:
«Зенит»
Вот человек!
Регистрация: 18.10.2013
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