Без шума и пыли. "Ростов" официально оформил выход в 1/8 финала Лиги Европы



Лига Европы



1/16 финала, ответный матч



"Спарта" – "Ростов" 1:1 (первый матч - 0:4) Лига Европы1/16 финала, ответный матч

Голы: Караваев, 83' - Полоз, 13'

Неделю назад "Ростов" разгромил "Спарту" на своем поле и превратил сегодняшний матч в пустую формальность. Тем не менее, только сейчас мы можем поздравить "ростовчан" с выходом в 1/8 финала Лиги Европы.рассказывает о том, что было интересного в ответной встрече.Коубек, Коста, Мазух (Гавелка, 46'), Кадлец, Караваев, Голек, Альбьяк (Гибш, 70'), Чермак, Сачек, Юлиш, Пулькраб (Шурал, 40')Медведев, Калачёв, Гранат (Терентьев, 70'), Навас, Кудряшов, Нобоа, Ерохин, Гацкан (Препелицэ, 46'), Бухаров (Азмун, 46'), ПолозКоста, 36', Шурал, 71' - Бухаров, 24', Калачев, 51', Ерохин, 77'Коста, 66'После первого матча в противостоянии "Спарты" и "Ростова" многое стало понятно, но официальный выход в 1/8 финала Лиги Европы можно праздновать только после победы по сумме двух встреч. Ясное дело, что отыграть четыре мяча и при этом не пропустить крайне сложно, но в таких случаях всегда вспоминается одна простая мысль - если одна команда за 90 минут смогла забить четыре, то почему другая не сможет за этот же отрезок времени ответить тем же?Ведь нельзя сказать, что "Спарта" и "Ростов" сильно разные по классу клубы. В этой связи мы не имели права радоваться раньше времени. Об этом, кстати говоря, напомнил и главный тренер российской команды Иван Данильянц. Если болельщики могут отмечать крупную победу в первой встрече, то футболисты должны засучить рукава и готовиться к ответной - примерно такой посыл был в его словах. Впрочем, там, где есть Курбан Бердыев, не может быть иначе."Ростов" выставил такой же состав как и неделю назад, а вот "Спарта" была вынуждена производить замены. Главным образом они коснулись позиции дисквалифицированного Конате и уехавшего в понедельник в Китай Дочкала. Конечно, данные потери были существенными, а потому задача "ростовчан" становилась еще легче. И уж совсем окончательно легкой она стала, когда на 13-й минуте забил Полоз. До этого эпизода на поле не происходило ничего интересного, и "россияне" для разнообразия решили провести атаку правым флангом.В ее результате мяч оказался на линии штрафной, откуда Бухаров выдал невероятно изящный пас на Полоза, который, в свою очередь, запулил его точно в цель. Пожалуй, только изрядно подвыпивший чешского пива болельщик "Спарты" после этого мог все еще рассчитывать на выход своей любимой команды в 1/8 финала Лиги Европы. Если кто-то после 13-й минуты мог выключить телевизор и лечь спать, то футболистам пришлось доигрывать до конца.На удивление получилось не совсем скучно. Сначала живинку в игру добавил Медведев, решивший почудить на выходе, затем заставил трибуны ухнуть Караваев, который метров с 30 угодил точно в перекладину. Из интересного можно еще выделить красивый прыжок вратаря "Ростова" после удара Пулькраба, а также смачную попытку пробить в исполнении Ерохина. Жаль, что в уже решенной игре не обошлось без травм. В конце первого тайма после столкновения головами с Гацканом серьезно пострадал Пулькраб - у футболиста чешского клуба, судя по всему, сломан нос.Интриги в противостоянии не было, но оставалась одна любопытная деталь, которую надо было выяснить. Очки в рейтинг УЕФА, как известно, дают не только за проход в следующую стадию еврокубка, но и за победу в отдельно взятом матче, а потому очень хотелось, чтобы "Ростов" не упустил шанса повысить рейтинг российских клубов. По большому счету, во втором тайме серьезных моментов не было ни у одних, ни у других ворот, но отметим старательность команд.К сожалению, слишком сильно усердствовал Коста, который из раза в раз допускал излишние проявления старательности. В стремлении отыграть 5 мячей этот парень порой переходил границы дозволенного и откровенно грубил. Неудивительно, что в конечном итоге он увидел перед собой красную карточку. После того как "Спарта" осталась в меньшинстве казалось, что у нее нет шансов даже на гол престижа, но был в ее составе сегодня один очень заряженный на игру футболист.Караваев еще в первом тайме был одним из лучших на поле, продолжил сохранять этот статус и после перерыва, а в самой концовке забил роскошный гол, оставив на пару с Шуралом не у дел всю оборону "Ростова". Порадуемся за нашего молодого футболиста, но вместе с тем порадуемся и тому, что дальше по турниру идет российская команда. Да, у нее не получилось сегодня победить и принести очки в рейтинг УЕФА, но самое главное, что без особых проблем был добыт официальный пропуск в 1/8 финала Лиги Европы. Поздравляем, "Ростов"!