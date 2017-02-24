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Рене Вайлер: я рад выбить "Зенит" из Лиги Европы

Главный тренер "Андерлехта" Рене Вайлер прокомментировал выход в 1/8 финала Лиги Европы в противостоянии с "Зенитом".

"Мы выстрадали эту победу, нам сильно досталось. Старались создавать моменты, но хозяева поля не давали нам вольготно себя чувствовать. Меня удивило, что "Зенит" играл накоротке.

Я рад выбить "Зенит" из этого турнира. Это важный успех для всего бельгийского футбола. Артем Дзюба - очень хороший нападающий с очень высокой техникой. Но мы играли против него здесь и сможем играть против Дзюбы, за какой бы клуб он ни выступал в будущем", - цитирует тренера "Р-Спорт".
Теги: Андерлехт Зенит
Сегодня, 08:48
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16
(3)
№16 Написал: Канада (Сегодня, 10:46) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Лечись пока не поздно.
Тогда в вашем случае только экстренная госпитализация.

Цитата: yuri
Ранги очевидно сочиняют в пределах Тарасовки
Как я понимаю,против скороспелки возражений нет?!!


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Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№15 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 10:15) #
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Цитата: yuri
умник, блеать, им было достаточно одного гола за весь матч, чтобы похоронить нас. Они это сделали причём весьма больно. Но Луческу прощёлкал момент, когда нужно было до-давить этих сопливых мальчиков.


Насчёт умника соглашусь. )
Всё остальное, что ты написал, полный бред. "Достаточно одного гола", "прощёлкал"....
Про"один гол" весь мир знал. Только путные команды закатывают его в первом тайме, а не из последних сил на последней минуте. )
Регистрация: 6.10.2009
№14 Написал: Romella Красноярск (Сегодня, 10:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
а как мы рады..
Регистрация: 14.12.2011
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 10:06) #
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Цитата: Канада
Это навряд-ли..,кому ваш клуб был нужен до главного газовика? Вы не" Спартак", который был,есть и будет всегда: до Федуна,во время Федуна и после Федуна,если так произойдёт.." Спартак " - вечен ! " зенит "- скороспелка , задравшая нос не по рангу.

Ранги очевидно сочиняют в пределах Тарасовки , на кухне за борщом. Лечись пока не поздно. Зенит уже сила, а вот вы как то под сомнением уже.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№12 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 10:04) #
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Болеет за:
«Зенит»
Да, Рене, тебе есть, чем гордиться. Наверное, в недалеком прошлом, в самых смелых мечтах, ты не мог представить себе, что можешь пройти сам ЗЕНИТ.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015
№11 Написал: Канада (Сегодня, 09:58) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
будущем будет, когда газ закончится, а святой дух останется
Это навряд-ли..,кому ваш клуб был нужен до главного газовика? Вы не" Спартак", который был,есть и будет всегда: до Федуна,во время Федуна и после Федуна,если так произойдёт.." Спартак " - вечен ! " зенит "- скороспелка , задравшая нос не по рангу.


--------------------
Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№10 Написал: nikitin.nico Санкт Петербург (Сегодня, 09:56) #
  • +2
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Болеет за:
«Зенит»
Вы очень самонадеянный человек.....
Регистрация: 20.02.2017
№9 Написал: Макароны по-флотски (Сегодня, 09:52) #
  • +1
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Боже, пожалей бомжа
Месяц лезвием ножа
режет ночи мякоть
Боже, пожалей бомжа!
Нету сил заплакать
Он противен и страшон,
нос, похоже, сломан
От людей отвержен он,
прокажённый словно.
Но — зачем жалеть бомжа?
Вот — не пью ж я стойко!
Боже да моя душа —
разве не помойка?
Провоняла от греха,
начиная с детства
На Суде, где власть — труха,
где моё наследство?
Месяц лезвием ножа
чью-то жизнь итожит
Сердце, пожалей бомжа!
Он погибнуть может
Регистрация: 7.02.2017
№8 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:48) #
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Цитата: Канада
А кем является после этого клубишка,которую чпокнули эти самые сопливые мальчики? Вопрос так,риторический ,ибо ответ на поверхности.

надо посмотреть в архивах УЕФА, где то повыше клубища раз так в несколько. На сегодня , конечно. кто знает что в будущем будет, когда газ закончится, а святой дух останется, гы-гы.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№7 Написал: Канада (Сегодня, 09:40) #
  • -2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
нужно было до-давить этих сопливых мальчиков.
А кем является после этого клубишка,которую чпокнули эти самые сопливые мальчики? Вопрос так,риторический ,ибо ответ на поверхности.


--------------------
Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:37) #
  • -2
  •  (6)

Цитата: sparwik53
А что это он имеет ввиду про будущее Артема.

Он что-то знает про прошлое его. joy

Цитата: korsak
Рене уже пьяный давал комментарий.

Истина в вине.

Цитата: Брюзга
Только когда жареный клюнул, побежали. ))

умник, блеать, им было достаточно одного гола за весь матч, чтобы похоронить нас. Они это сделали причём весьма больно. Но Луческу прощёлкал момент, когда нужно было до-давить этих сопливых мальчиков.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№5 Написал: korsak На Волге (Сегодня, 09:14) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
У Дзюбы много хороших качеств футболиста, но техника???? Рене уже пьяный давал комментарий.
Регистрация: 4.04.2010
№4 Написал: Брюзга Рязань (Сегодня, 09:12) #
  • +1
  •  (3)

Кули вы весь матч без ворот играли? Только когда жареный клюнул, побежали. ))
Регистрация: 6.10.2009
№3 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 09:11) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А что это он имеет ввиду про будущее Артема.
Регистрация: 20.03.2014
№2 Написал: yuri спб (Сегодня, 09:00) #
  • -6
  •  (18)

Цитата: Канада
"иврапейскому гранду"

"великого" давно размазали по стене как грязь.
Это важный успех для всего бельгийского футбола.Заметь что это цитата от тренеришки. как знать , как знать , может он повторит путь Эмери?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
№1 Написал: Канада (Сегодня, 08:56) #
  • -1
  •  (15)
online
Болеет за:
«Спартак»
Я рад выбить "Зенит" из этого турнира.
Красавцы! Дали по шапке, в очередной раз, "иврапейскому гранду". grin


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Франк Ачеампонг: "Я люблю любить зенит!"
Регистрация: 6.12.2016
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