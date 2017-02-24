Соломон Кверквелия: значит, я нужен Семину

Новичок «Локомотива» Соломон Кверквелия, арендованный у «Рубина», прокомментировал свой переход.— Сейчас все получилось. Я подписал контракт с «Локомотивом». Так что все нормально теперь. Очень хотел играть, почти полгода не принимал участия в матчах. Надеюсь, все изменится к лучшему.— Пока не могу сказать. Ясно одно. Если бы Юрий Палыч не хотел видеть меня в команде, меня бы и не позвали. Значит, я нужен этому тренеру.— Да, такая опция у клуба есть.— Сложно сказать. Может быть, потому что у команды все было хорошо, они решили обойтись без меня.— Как не очень хороший? 9-е место… Если ли бы все было плохо, они бы меня не отпустили. А раз решили расстаться, значит, все у «Рубина» хорошо.— Он мне ничего не объяснял. Видимо, ему не нравилось то, как я играл. Правда, где он меня мог видеть на поле? Шанса то не давал…— Сейчас я думаю только о «Локомотиве». Хочу с этой командой добиться максимальных результатов. Остальное мне не интересно. Кто там что думает, кто там что говорит. Желаю «Рубину» удачи, но сейчас я в «Локо». Намерен биться за каждое очко с железнодорожниками до самого конца.