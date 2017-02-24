Полузащитник "Зенита" Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы

Полузащитник "Зенита" Жулиано попал в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА.



В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (3:1) Жулиано стал автором двух голов и результативной передачи.



Команда недели Лиги Европы: Серхио Альварес («Сельта»), Ник Виргевер («Аякс»), Альберто Ботия («Олимпиакос»), Густаво Кабраль («Сельта»), Жулиано («Зенит»), Алехандро Посуэло («Генк»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Яннис Янниотас (АПОЭЛ), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Набиль Фекир («Лион»).