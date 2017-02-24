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18:14
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (20)
Жозе Моуринью: это плохая жеребьевка, потому что нам будет противостоять непростой соперник (20)
17:47
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
Сергей Юран: Смолову стоит "окунуться" в чемпионаты Германии или Англии. Потенциал для этого есть (1)
16:45
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
Алексей Герасименко: в "Динамо" Лобановского разговоры о "весеннем" футболе были в пользу бедных
16:30
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (3)
Для "Краснодара" - комфортная, для "Ростова" - великолепная! Итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы (3)
15:09
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
Сергей Гуренко: если Лоськов способен составить конкуренцию, то нужно весь "Локомотив" разогнать (2)
14:01
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
СМИ: наставник "Ювентуса" подрался с Леонардо Бонуччи и поставил ультиматум: либо я, либо он (3)
13:56
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (8)
Федор Смолов: из уважения к "Краснодару" я не мог рассматривать предложения за день до закрытия трансферного окна (8)
Полузащитник "Зенита" Жулиано вошел в команду недели Лиги Европы
Полузащитник "Зенита" Жулиано попал в команду недели Лиги Европы по версии УЕФА.
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (3:1) Жулиано стал автором двух голов и результативной передачи.
Команда недели Лиги Европы: Серхио Альварес («Сельта»), Ник Виргевер («Аякс»), Альберто Ботия («Олимпиакос»), Густаво Кабраль («Сельта»), Жулиано («Зенит»), Алехандро Посуэло («Генк»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Яннис Янниотас (АПОЭЛ), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Набиль Фекир («Лион»).
В ответном матче 1/16 финала Лиги Европы с "Андерлехтом" (3:1) Жулиано стал автором двух голов и результативной передачи.
Команда недели Лиги Европы: Серхио Альварес («Сельта»), Ник Виргевер («Аякс»), Альберто Ботия («Олимпиакос»), Густаво Кабраль («Сельта»), Жулиано («Зенит»), Алехандро Посуэло («Генк»), Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Яннис Янниотас (АПОЭЛ), Ларс Штиндль («Боруссия» М), Венсан Абубакар («Бешикташ»), Набиль Фекир («Лион»).
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