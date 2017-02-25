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Игроки "Спартака" повстречались с Фабио Капелло на сборе в Марбелье

"Спартак" провел очередную тренировку на сборе в Марбелье.

Треть занятия была посвящена разминке и нескольким упражнениям на технику. А дальше спартаковцы поделились на четыре команды и отправились играть в теннисбол на двух специальных площадках рядом с полями стандартного размера.



В одной из команд оказался и помощник главного тренера Роман Пилипчук. Сам Каррера сначала выступал в роли арбитра. Но игра получалась настолько увлекательной, что мистер не смог остаться в стороне и вскоре присоединился к своим подопечным. Представители тренерского штаба не просто не ударили в грязь лицом, а продемонстрировали игру высочайшего класса.

Победителем стала команда в составе Пилипчука, Джикии, Зобнина, Макеева и Промеса. В ночь с пятницы на субботу ожидается прибытие в расположение "Спартака" защитника Георгия Тигиева, который арендован у "Анжи" до конца нынешнего сезона, передает официальный сайт красно-белых.

Также отмечается, что перед тренировкой группа спартаковцев, которая решила пройтись от отеля до тренировочного поля пешком повстречалась с экс-наставником сборной России Фабио Капелло. В руках у итальянца была сумка с клюшками для гольфа.

Теги: Спартак
Сегодня, 03:53
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