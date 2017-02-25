Хавбек "Спарты" Боржек Дочкал присоединился к китайскому "Хэнань Цзянье"

Полузащитник сборной Чехии и "Спарты" Боржек Дочкал перешел в "Хэнань Цзянье", передает пресс-служба китайского клуба.



"Спарта" получит за 28-летнего футболиста 9 миллионов евро, а сам Дочкал будет зарабатывать 3 миллиона евро в год, утверждает Idnes.cz.