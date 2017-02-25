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Хавбек "Спарты" Боржек Дочкал присоединился к китайскому "Хэнань Цзянье"

Полузащитник сборной Чехии и "Спарты" Боржек Дочкал перешел в "Хэнань Цзянье", передает пресс-служба китайского клуба.

"Спарта" получит за 28-летнего футболиста 9 миллионов евро, а сам Дочкал будет зарабатывать 3 миллиона евро в год, утверждает Idnes.cz.
Теги: Спарта
Сегодня, 09:59
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