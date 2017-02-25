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Франк Рибери может сыграть против "Гамбурга"
Франк Рибери может сыграть против "Гамбурга"
"Лион" готов продать Толиссо за 40 миллионов евро
"Лион" готов рассмотреть предложения по трансферу полузащитника Корентена Толиссо от других клубов, сообщает Tuttosport.
Сообщается, что потенциальным покупателям придётся заплатить за футболиста 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны английских клубов.
Сообщается, что потенциальным покупателям придётся заплатить за футболиста 40 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к игроку со стороны английских клубов.
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