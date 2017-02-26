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"Челси" отказался продать в Китай Диего Косту за 107 миллионов евро

Форвард "Челси" Диего Коста мог стать вторым самым дорогим игроком в мире после полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает SFR.

Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предлагал зимой за форварда 107 миллионов евро, а самому игроку контракт на три года на общую сумму около 100 миллионов евро, однако "синие" ответили отказом.
Теги: Коста Челси
Сегодня, 11:34
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№4 Написал: priba Москва (Сегодня, 12:51) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да что эти китайцы себе позволяют!
Регистрация: 23.08.2015
№3 Написал: velvet (Сегодня, 12:35) #
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online

На ball-king.ru сегодня предсказали очередной выигрышный матч. А ты и дальше сливай деньги в БК полагаясь на одну интуицию.
Регистрация: 26.02.2017
№2 Написал: висмар рф 06 (Сегодня, 12:03) #
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Маловато предлагали с их-то размахом


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Вперёд, красно-зелёные! - Мы стать должны чемпионами!
Регистрация: 7.10.2007
№1 Написал: coban сегодня (Сегодня, 11:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
Рабовладельцы..Работорговцы..


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D'oh?...
Регистрация: 18.07.2009
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