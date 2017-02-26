"Челси" отказался продать в Китай Диего Косту за 107 миллионов евро

Форвард "Челси" Диего Коста мог стать вторым самым дорогим игроком в мире после полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, сообщает SFR.



Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" предлагал зимой за форварда 107 миллионов евро, а самому игроку контракт на три года на общую сумму около 100 миллионов евро, однако "синие" ответили отказом.