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Серхио Рамос: Пике? Я бы удивился, если бы о судействе заговорил Месси

Капитан "Реала" Серхио Рамос после матча с "Вильярреалом" (3:2) отреагировал на очередное критическое высказывание защитника "Барселоны" Жерара Пике о судействе.

"Я бы удивился, если бы о судействе заговорил Месси. Но мы-то знаем, что Пике живет в мире, в котором все настроены против него. У судей тяжелая работа, и мы должны стараться ее облегчить.

Мы одержали важную победу, прежде всего, в плане психологии. Лидируем с минимальным перевесом, конкуренты дышат нам в спину. Судьба титула решится в последнем туре – разница между командами в футболе стирается все больше", – сказал Рамос.

Sports.ru
Теги: Пике Рамос Реал Барселона
Сегодня, 12:26
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№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 13:31) #
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Болеет за:
«Сибирь»
Месси никогда и ничего о судействе не говорил. Так что, Рамос , ты сейчас пулю себе в башку закинул.


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В современном английском to kerzhakov и to glushakov - глаголы-антонимы.
Регистрация: 17.10.2016
№1 Написал: nedva Russia (Сегодня, 13:03) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Всё верно, кэп! Гранатовые никогда достойно не умели проигрывать.
Регистрация: 23.11.2009
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