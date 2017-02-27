Серхио Рамос: Пике? Я бы удивился, если бы о судействе заговорил Месси

Капитан "Реала" Серхио Рамос после матча с "Вильярреалом" (3:2) отреагировал на очередное критическое высказывание защитника "Барселоны" Жерара Пике о судействе."Я бы удивился, если бы о судействе заговорил Месси. Но мы-то знаем, что Пике живет в мире, в котором все настроены против него. У судей тяжелая работа, и мы должны стараться ее облегчить.Мы одержали важную победу, прежде всего, в плане психологии. Лидируем с минимальным перевесом, конкуренты дышат нам в спину. Судьба титула решится в последнем туре – разница между командами в футболе стирается все больше", – сказал Рамос.