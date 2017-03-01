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Массимилиано Аллегри: не думаю, что мы победили только из-за двух пенальти

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал первый матч полуфинала Кубка Италии с "Наполи" (3:1).

"Не считаю, что мы ошиблись со схемой, было много ошибок в передачах. Все же мы создали много моментов, а сопернику многого не позволили.

Должен похвалить всю команду, после перерыва мы выглядели здорово и смогли победить, уступая в счете. Хотел бы отметить прогресс Пьянича.

Мы забили два гола с пенальти? Не хочу оценивать судейство. Со скамейки запасных оба пенальти выглядели справедливыми. Не думаю, что наша победа произошла только из-за них", - приводит слова Аллегри Football Italia.
Теги: Аллегри Ювентус
Сегодня, 03:26
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