Массимилиано Аллегри: не думаю, что мы победили только из-за двух пенальти

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал первый матч полуфинала Кубка Италии с "Наполи" (3:1).



"Не считаю, что мы ошиблись со схемой, было много ошибок в передачах. Все же мы создали много моментов, а сопернику многого не позволили.



Должен похвалить всю команду, после перерыва мы выглядели здорово и смогли победить, уступая в счете. Хотел бы отметить прогресс Пьянича.



Мы забили два гола с пенальти? Не хочу оценивать судейство. Со скамейки запасных оба пенальти выглядели справедливыми. Не думаю, что наша победа произошла только из-за них", - приводит слова Аллегри Football Italia.