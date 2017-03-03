Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Кто выйдет победителем из пары "Ростов" - "МЮ"
Показать все опросы

Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство

Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в преддверии матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Спартак", считает что красно-белые могут позволить себе сыграть с "быками" вничью.

"Главное, чтобы в Краснодаре "Спартак" справился с нервами. Если они не затрясутся, то все может закончиться очень даже неплохо. На мой взгляд, "Спартаку" достаточно будет даже сыграть вничью, для того чтобы сильно приблизиться к чемпионству.

Как бы не сыграли за день до этого "Зенит" и ЦСКА, кто-то из них очки потеряет. Если "Зенит", конечно, победит, то приблизится к "Спартаку", но сейчас "Зенит" настолько плох, что вряд ли сможет вдолгую бороться за чемпионство и обогнать "Спартак".

Я так понимаю, что в "Зените" игроки вроде квалифицированные, но показывают очень некачественный футбол. К тому же начался и внутренний конфликт, который, по-моему, не прекращается в клубе уже лет пять. Как вулкан - то затихает, то начинает бурлить и выплескивать", - цитирует Червиченко "Спорт день за днем".
Теги: Червиченко Спартак Зенит
Сегодня, 15:01
Напечатать
18
(1)
№18 Написал: OgreGate (Сегодня, 16:01) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Skyline
это хорошо что на всерьез не воспринимают

-Мимо цирка не хожу. Меня клоуны пи*дят.
-Что, серьезно?!
-Нет, 6ля! С шуточками!


--------------------
Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№17 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 15:59) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Зенит»
это хорошо что на всерьез не воспринимают.


--------------------
Девиз Спартака: Наноём на Победу!
Регистрация: 23.05.2007
№16 Написал: ММВ Романов-на-Мурмане (Сегодня, 15:52) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
А какой СЕЙЧАС Спартак?


--------------------
жену можно поменять, а любимый клуб и сборную - никогда
Регистрация: 28.10.2008
№15 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:52) #
  • -2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sssh53
Самое интересное, что если Зенит обыграет ЦСКА, а Краснодар, злой на самого себя, обыграет Спартак, ситуация изменится на 180 градусов и все Андерлехты и рассуждения Черевченко уйдут в неизвестность. Я бы не советовал рассуждать до оглашения результатов первого тура

Согласен.
Регистрация: 3.11.2016
№14 Написал: fits (Сегодня, 15:51) #
  • -1
  •  (3)

но сейчас "Зенит" настолько плох, что вряд ли сможет вдолгую бороться за чемпионство и обогнать "Спартак".

Да, Зенит не набрал форму, а кто набрал? Спартак тоже выглядел блекло, и минус
Спартака в том, что он ни одной официальной игры не провел...
Так что, пока пятьдесят на пятьдесят...
Регистрация: 6.10.2016
№13 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:51) #
  • -3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Boss52
Цитата: ssskkkbbb
Теперь, если Зенит станет чемпионом, Червиченко по любому должен повеситься.

А ты что против? Я, например, за. Было бы любопытно посмотреть как этот мешок со свинячьим дерьмом болтается на ветру.

Пля,там ему трос от крана нужен чтоб не лопнуть,лучше тогда пусть сбросится с москва-сити,Во ржачно будет лепеха метров 50в радиусе))))
Регистрация: 3.11.2016
№12 Написал: ВЛАДИМИРОВИЧ_2 (Сегодня, 15:49) #
  • -2
  •  (2)
online

wir sind die besten,
у тебя что ли треснет о
Регистрация: 3.03.2017
№11 Написал: сектант Смоленск (Сегодня, 15:48) #
  • -4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кто там более квалифицированный тр?Зачем чушь нести,давай уже конкретнее,когда были халк,витсель,гарай то базара нет,а на кого их променяли????бред.У зенита самый слабый состав начиная с 2007 года,должной селекции так и не было...
Регистрация: 3.11.2016
№10 Написал: sssh53 Москва (Сегодня, 15:28) #
  • -1
  •  (5)
online

Самое интересное, что если Зенит обыграет ЦСКА, а Краснодар, злой на самого себя, обыграет Спартак, ситуация изменится на 180 градусов и все Андерлехты и рассуждения Черевченко уйдут в неизвестность. Я бы не советовал рассуждать до оглашения результатов первого тура
Регистрация: 23.09.2008
№9 Написал: Boss52 Санкт-Петербург (Сегодня, 15:27) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ssskkkbbb
Теперь, если Зенит станет чемпионом, Червиченко по любому должен повеситься.

А ты что против? Я, например, за. Было бы любопытно посмотреть как этот мешок со свинячьим дерьмом болтается на ветру.
Регистрация: 29.11.2014
№8 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 15:26) #
  • +10
  •  (12)
Болеет за:
«Химки»
Почему "Зенит" плох,потому что в последнем матче раздавили "Андерлехт"?,который дальше будет играть в лиге Евро.в ПЛ больше всех мячей забили,33 ,а, Спартак" который второй в этом 26,кстати обе команды пропустили по 13..в лиге Евр."Зенит забил так же куча голов,сколько там,да 17 в группе и 3 в стыках 20 мячей...важном матче ЦСКА_Зенит" фаворит если есть ,то минимально ЦСКА,фактор поля,плюс новый тренер и в таких случаях эмоциональные сопутствующие..
Регистрация: 17.03.2008
№7 Написал: wir sind die besten Санкт-Петербург (Сегодня, 15:19) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Сомнительно, матч с Андерлехтом 3-1 показал очень даже неплохую игру, конфликт-хрень все это, там такое бабло, что треснет еб...ло.
Регистрация: 15.12.2013
№6 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 15:16) #
  • -7
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
дааа.. беда с болотными

даже червяк переобулся .. bowtie

кто следующий подбросит говнецо в удельную? joy


--------------------
✯✯✯✯, ✯-?
Регистрация: 22.05.2015
№5 Написал: vlees (Сегодня, 15:12) #
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
worried
Регистрация: 12.01.2017
№4 Написал: ssskkkbbb Спб (Сегодня, 15:12) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
ну все.
расходимся.
даче чемп стало смотреть не интересно.
Теперь, если Зенит станет чемпионом, Червиченко по любому должен повеситься.


--------------------
Эй! Пацак! Всё равно сейчас копыта откинешь. Скажи хоть раз в жизни правду.
Регистрация: 10.04.2009
№3 Написал: MIG Piter (Сегодня, 15:11) #
  • +1
  •  (7)
online

Цитата: maradona72
Упс.
Ну ка, помойка, вперед обсирать своего кумира!

ну это вы его обсираете
а я считаю, что Червяк говорит правду-матку довольно часто
как и сейчас - отставание 5 очков. Чтобы его ликвидировать, нужно играть сильнее, чем первую игру с бельгийцами.
вот такие вот "кумиры"..


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008
№2 Написал: Борис Борисович Санкт-Петербург (Сегодня, 15:10) #
  • -4
  •  (4)

Да,так и есть.
Регистрация: 11.08.2008
№1 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 15:07) #
  • -4
  •  (12)
online

Упс.
Ну ка, помойка, вперед обсирать своего кумира!


--------------------
Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.