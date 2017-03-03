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Андрей Червиченко: "Зенит" сейчас настолько плох, что вряд ли сможет бороться со "Спартаком" за чемпионство
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в преддверии матча 18-го тура чемпионата России "Краснодар" - "Спартак", считает что красно-белые могут позволить себе сыграть с "быками" вничью.
"Главное, чтобы в Краснодаре "Спартак" справился с нервами. Если они не затрясутся, то все может закончиться очень даже неплохо. На мой взгляд, "Спартаку" достаточно будет даже сыграть вничью, для того чтобы сильно приблизиться к чемпионству.
Как бы не сыграли за день до этого "Зенит" и ЦСКА, кто-то из них очки потеряет. Если "Зенит", конечно, победит, то приблизится к "Спартаку", но сейчас "Зенит" настолько плох, что вряд ли сможет вдолгую бороться за чемпионство и обогнать "Спартак".
Я так понимаю, что в "Зените" игроки вроде квалифицированные, но показывают очень некачественный футбол. К тому же начался и внутренний конфликт, который, по-моему, не прекращается в клубе уже лет пять. Как вулкан - то затихает, то начинает бурлить и выплескивать", - цитирует Червиченко "Спорт день за днем".
"Главное, чтобы в Краснодаре "Спартак" справился с нервами. Если они не затрясутся, то все может закончиться очень даже неплохо. На мой взгляд, "Спартаку" достаточно будет даже сыграть вничью, для того чтобы сильно приблизиться к чемпионству.
Как бы не сыграли за день до этого "Зенит" и ЦСКА, кто-то из них очки потеряет. Если "Зенит", конечно, победит, то приблизится к "Спартаку", но сейчас "Зенит" настолько плох, что вряд ли сможет вдолгую бороться за чемпионство и обогнать "Спартак".
Я так понимаю, что в "Зените" игроки вроде квалифицированные, но показывают очень некачественный футбол. К тому же начался и внутренний конфликт, который, по-моему, не прекращается в клубе уже лет пять. Как вулкан - то затихает, то начинает бурлить и выплескивать", - цитирует Червиченко "Спорт день за днем".
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