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Александру Кокорину предложили сдать его московскую машину в ломбард

Исполнительный директор "Автоломбард 38" Александра Довбня предложила нападающему "Зенита" Александру Кокорину взять в залог его автомобиль на срок лишения прав.

"Мы любим футбол и переживаем за Александра. У него сейчас и так много проблем, мы хотим помочь хотя бы с автомобилем. Сам он из Питера, машина в Москве, прав того и гляди лишат. А у нас крытый охраняемый европаркинг в центре Москвы. Мы не стремимся нажиться на футболисте, а лишь хотим помочь ему преодолеть непростой период в жизни.

Мы готовы выдать Александру до 90 % от стоимости его автомобиля под самый низкий процент. Мы гарантируем сохранность автомобиля на весь период залога. Александр, в свою очередь, может распорядиться этой суммой на свое усмотрение. Например, слетать в отпуск, забыть о проблемах и сосредоточится на футболе, а через полгода вернуться за машиной со спокойной душой", - заявила исполнительный директор.

Компания заявляет, что уже связалась с представителями Кокорина, но ответ футболиста пока не поступил.

Газета.ru
Теги: Кокорин
Сегодня, 12:55
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7
(1)
№7 Написал: OgreGate (Сегодня, 13:53) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну, учитывая, где он сейчас "играет". Этим - не привыкать сдавать, правда не машины, а бутылочки в основном


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Спартак, смело иди против ветра.Пусть твои враги плюют тебе в спину
Регистрация: 17.01.2017
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 13:37) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
А сколько предложат на "разборке"?


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№5 Написал: Седой Россия (Сегодня, 13:36) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ага, накосячил и с чувством выполненного долга в отпуск) Вообще, что за новость, какое отношение имеет к футболу (к нему и Кокорина весьма спорно можно отнести, а уж его машину...). Реклама ломбарда


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http://cskamoskva.ru/
Регистрация: 16.08.2008
№4 Написал: Saveger СПб (Сегодня, 13:26) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
самое время Кокорину забыть о проблемах в отпуск слетать - сезон только начинается.. тупая курица, слов нет
Регистрация: 16.03.2010
№3 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 13:08) #
  • +2
  •  (4)
online

Хитрая реклама ломбарда...(( а про какую из машин речь?))
Регистрация: 28.12.2015
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 13:00) #
  • +5
  •  (5)
online

слетать в отпуск, забыть о проблемах и сосредоточится на футболе,
он о футболе давно забыл smile


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012
№1 Написал: alexpyat Пятигорск (Сегодня, 12:58) #
  • +4
  •  (4)
Болеет за:
«Локомотив»
Только у нас в стране после нарушения ПДД могут предложить слетать в отпуск, забыть о проблемах... Лучше бы Кокорина сдали в ломбард - весь срок без прав мыть машины бесплатно. Может быть задумался бы на будущее стоит ли гонять по встречке вместо тренировок
Регистрация: 23.03.2016
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