Массимилиано Аллегри: "Удинезе" провел игру на хорошем физическом уровне

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри прокомментировал ничью своей команды в матче против "Удинезе" (1:1) в двадцать седьмом туре итальянской Серии А.



"Мы увеличили свой отрыв от "Ромы" на одно очко. Это был трудный матч. "Удинезе" заслужил похвалу, потому что провел игру на хорошем физическом уровне. Даже если бы мы выиграли матч сегодня, это не завершило бы гонку за чемпионство. Когда матч не удается выиграть, важно получить хотя бы одно очко. Это лучше, чем ничего. Путь к Скудетто еще не закончен", - передает его слова Football Italia.