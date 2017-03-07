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Игорь Чугайнов: такой "Спартак" станет чемпионом
Экс-наставник "Сокола" и "Торпедо" Игорь Чугайнов дал оценку игре "Спартака" по матчу с "Краснодаром" (2:2) в рамках 18-го тура РФПЛ.
- "Спартак" смотрелся организованно на протяжении почти всего матча, физическое состояние до 75-й минуты не вызывало никаких опасений. А тонус, позволяющий выглядеть так вплоть до финального свистка, команда наберет быстро.
Игра в Краснодаре – очень серьезный, звонкий сигнал всем конкурентам. С таким “Спартаком” тем же "Зениту" и ЦСКА бороться за золото будет чрезвычайно сложно. И если красно-белые исправят немногочисленные ошибки – а работу по их устранению тренерский штаб обязательно проведет, то, думаю, догнать лидера кому-либо станет очень тяжело.
Плюс не стоит забывать, что в воскресенье не играл Промес, безусловный лидер команды, и это тоже огромный резерв. С возвращением голландца атакующая мощь только возрастет.
И если мы сравним два главных матча тура, ЦСКА – “Зенит” и “Спартак” – “Краснодар”, то из увиденного явным фаворитом в борьбе за первое место выглядят красно-белые. Такая команда с таким футболом станет чемпионом, – цитирует Чугайнова "СЭ".
- "Спартак" смотрелся организованно на протяжении почти всего матча, физическое состояние до 75-й минуты не вызывало никаких опасений. А тонус, позволяющий выглядеть так вплоть до финального свистка, команда наберет быстро.
Игра в Краснодаре – очень серьезный, звонкий сигнал всем конкурентам. С таким “Спартаком” тем же "Зениту" и ЦСКА бороться за золото будет чрезвычайно сложно. И если красно-белые исправят немногочисленные ошибки – а работу по их устранению тренерский штаб обязательно проведет, то, думаю, догнать лидера кому-либо станет очень тяжело.
Плюс не стоит забывать, что в воскресенье не играл Промес, безусловный лидер команды, и это тоже огромный резерв. С возвращением голландца атакующая мощь только возрастет.
И если мы сравним два главных матча тура, ЦСКА – “Зенит” и “Спартак” – “Краснодар”, то из увиденного явным фаворитом в борьбе за первое место выглядят красно-белые. Такая команда с таким футболом станет чемпионом, – цитирует Чугайнова "СЭ".
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