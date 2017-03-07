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Игорь Чугайнов: такой "Спартак" станет чемпионом

Экс-наставник "Сокола" и "Торпедо" Игорь Чугайнов дал оценку игре "Спартака" по матчу с "Краснодаром" (2:2) в рамках 18-го тура РФПЛ.

- "Спартак" смотрелся организованно на протяжении почти всего матча, физическое состояние до 75-й минуты не вызывало никаких опасений. А тонус, позволяющий выглядеть так вплоть до финального свистка, команда наберет быстро.

Игра в Краснодаре – очень серьезный, звонкий сигнал всем конкурентам. С таким “Спартаком” тем же "Зениту" и ЦСКА бороться за золото будет чрезвычайно сложно. И если красно-белые исправят немногочисленные ошибки – а работу по их устранению тренерский штаб обязательно проведет, то, думаю, догнать лидера кому-либо станет очень тяжело.

Плюс не стоит забывать, что в воскресенье не играл Промес, безусловный лидер команды, и это тоже огромный резерв. С возвращением голландца атакующая мощь только возрастет.

И если мы сравним два главных матча тура, ЦСКА – “Зенит” и “Спартак” – “Краснодар”, то из увиденного явным фаворитом в борьбе за первое место выглядят красно-белые. Такая команда с таким футболом станет чемпионом, – цитирует Чугайнова "СЭ".
Теги: Чугайнов Спартак
Сегодня, 09:59
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13
(1)
№13 Написал: смотрящий в оба (Сегодня, 11:08) #
  • -2
  •  (2)
online

хотелось бы знать, кто погасил долги РФС, не Федун ли?
Регистрация: 4.11.2016
№12 Написал: sd131 РОССИЯ (Сегодня, 10:59) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Чесайнаг
Это не Спартак станет чемпионом,это ЦСКА и Зенит не взяли первое место.У Зенита как всегда внутренные конфликты,у ЦСКА как всегда короткая скамейка,еще и травмы Дзагоева с Еременко.Два футболиста,которые и должны были обеспечить очки команде.Смотрел матч между этими командами - убогое зрелище.Так и не понял место Дзагоева на поле:где то в середине ближе к защите,то слева,то справа и все поперек- вперед нкто не идет,и отдать там некому,а впереди ноль креатива.Опорник тоже не его позиция,куда его Слуцкий ставил,но он хоть место свое знал,а тут туда сюда носится,а толку?

Сам себе противоречишь
если у зенита как всегда и у цска как всегда,так значит все же это заслуга Спартака..


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Спортивный психолог Марина Китаева: Денисов и Быстров – потерянное поколение
Регистрация: 9.01.2009
№11 Написал: Казак Ли Хой Челябинск (Сегодня, 10:57) #
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online

24-го тура жду. Хочу по настоящему убедиться насколько этот Спартак "такой".


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Я усталый, старый клоун, я машу мечом картонным,
И в лучах моей короны умирает светоч дня.
Регистрация: 25.09.2009
№10 Написал: maradona72 Буэнос-Айрес (Сегодня, 10:57) #
  • +3
  •  (3)
online

Тур 19

Спартак - Анжи 2:0
Амкар-Зенит 1:1
ЦСКА-Томь 3:0
Локо-Краснодар 2:1

Тур 20

Локо-Спартак 1:3
Краснодар-Уфа 1:1
Зенит-Арсенал 3:0
Терек-ЦСКА 2:1

Тур 21

Спартак-Оренбург 3:1
Рубин-Зенит 1:1
Ростов-Краснодар 2:1
ЦСКА-Крылья 2:1

Тур 22

Зенит-Анжи 3:1
Краснодар-ЦСКА 2:0
Уфа-Спартак 1:2

Тур 23


Рубин-Краснодар 2:2
ЦСКА-Ростов 1:3
Спартак-Зенит 6:0

Тур 24

Ростов-Спартак 1:2
Зенит-Урал 3:0
Уфа-ЦСКА 2:0


Вот мой скромный прогнозик на ближайщие 6 туров!

Спартак -18 оч
Зенит - 11 оч


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Tofik:Действительно, где еще можно уединиться с девушкой, как не на трибуне во время матча ЦСКА .
Регистрация: 20.01.2008
№9 Написал: Батька (Сегодня, 10:50) #
  • +3
  •  (3)
online

Цитата: Чесайнаг
Это не Спартак станет чемпионом,это ЦСКА и Зенит не взяли первое место.

laughing и в ЛЕ так же не Андерлехт прошел дальше и выбил зенит, а Зенит не прошел так как у него проблемы )) а кого епут их проблемы ?

Как говорят проблемы индейцев шерифа не интересуют !!
Регистрация: 9.09.2016
№8 Написал: Чесайнаг (Сегодня, 10:45) #
  • -3
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Это не Спартак станет чемпионом,это ЦСКА и Зенит не взяли первое место.У Зенита как всегда внутренные конфликты,у ЦСКА как всегда короткая скамейка,еще и травмы Дзагоева с Еременко.Два футболиста,которые и должны были обеспечить очки команде.Смотрел матч между этими командами - убогое зрелище.Так и не понял место Дзагоева на поле:где то в середине ближе к защите,то слева,то справа и все поперек- вперед нкто не идет,и отдать там некому,а впереди ноль креатива.Опорник тоже не его позиция,куда его Слуцкий ставил,но он хоть место свое знал,а тут туда сюда носится,а толку?
Регистрация: 23.09.2016
№7 Написал: Батька (Сегодня, 10:39) #
  • +1
  •  (1)
online

давайте не будем пока =) с Кранодаром, Цска, Зенитом всегда матчи хорошие у Спартака по игре, по зрелищности ... !!

Посмотрим на Уфу, Оренгбург и так далее где 11 рыл в своей штрафной будут умирать на поле но не давать бить по воротам !! и в конце апреля после игры с цска уже можно будет говорить кто фаворит !!
Регистрация: 9.09.2016
№6 Написал: Nister19 Ульяновск (Сегодня, 10:36) #
  • 0
  •  (0)
online

Очень надеемся на это!


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Регистрация: 1.03.2017
№5 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:32) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: bohater
Вам ссы в глаза - все божья роса.

Это ты про что именно!? Сколько я здесь не читал мясных постов с форума. Все до единого вымыслы и высосанные из пальца. А когда Вам приводишь реальные факты! Вы тупо съезжаете...проходили знаем.
Так кому ссать то в глаза надо?!


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№4 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 10:29) #
  • 0
  •  (0)
online

Да вроде должны...
Регистрация: 3.03.2007
№3 Написал: bohater Ижевск, Санкт-Петербург (Сегодня, 10:28) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Виктор 88-20
Цитата: vovamur
Реальный анализ адекватного человека!

У вас все адекваты, кто лижет Вам *опу! А все кто правду матку в глаза говорят, все дураки и дебилы.

это вы что-ли правду лепите? Вам ссы в глаза - все божья роса. А Чугайнов, конечно, жополиз. Как нет-то? Про Спартак же хорошее сказал. А прожополизание, сударь, я вам так скажу - человеку видится привычное.


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Каждому свое
Регистрация: 2.10.2010
№2 Написал: Виктор 88-20 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:20) #
  • -5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: vovamur
Реальный анализ адекватного человека!

У вас все адекваты, кто лижет Вам *опу! А все кто правду матку в глаза говорят, все дураки и дебилы.


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Пороси, мне надоело заводить каждый раз новый аккаунт! Скажу так, как Вы ко мне так и я к Вам!
Так, что бан, за бан!
Регистрация: 6.03.2017
№1 Написал: vovamur нефтеюганск (Сегодня, 10:07) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Реальный анализ адекватного человека!
Регистрация: 13.08.2009
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