"ПСЖ" выступил с заявлением по поводу инцидента с Тьяго Моттой, который сбил болельщика

Руководство "ПСЖ" сообщило о готовности к сотрудничеству с полицией в рамках инцидента между Тьяго Моттой и болельщиком, которого на своем автомобиле сбил итальянец.



"Несколько человек атаковали машины игроков, некоторые автомобили были повреждены. Служба безопасности попыталась защитить игроков и членов их семей. В этой обстановке случился инцидент, когда один из людей был ударен автомобилем.



Ведется полицейское расследование. По его итогам будут выяснены все обстоятельства. Мы готовы сотрудничать и помогать следствию. Клуб решительно осуждает любые проявления агрессии", - сообщается на официальном сайте парижан.