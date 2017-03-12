Португалец Педру Кайшинья возглавил шотландский "Рейнджерс"

"Рейнджерс" из Глазго возглавил португальский специалист Педру Кайшинья, информирует официальный сайт шотландского клуба.



Соглашение с 46-летним тренером подписано на три года. Последним местом работы Кайшиньи был катарский "Аль-Гарафа".