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Португалец Педру Кайшинья возглавил шотландский "Рейнджерс"

"Рейнджерс" из Глазго возглавил португальский специалист Педру Кайшинья, информирует официальный сайт шотландского клуба.

Соглашение с 46-летним тренером подписано на три года. Последним местом работы Кайшиньи был катарский "Аль-Гарафа".
Теги: Рейнджерс
Сегодня, 02:37
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