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Сергей Родионов: в воскресенье болельщиков ждет настоящее московское дерби

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов в преддверии матча 27-го тура ФНЛ "Спартак-2" - "Динамо" дал интервью клубной пресс-службе.

"Этот поединок пройдёт в рамках чемпионата ФНЛ. Динамовцы в нём лидируют и, скорее всего, добьются права в следующем сезоне снова выступать в Премьер-Лиге. Спартаковцы тщательно готовятся к этой игре. И нам очень интересно посмотреть на наших молодых футболистов на фоне более опытных лидеров турнира. Не исключаю каких-то сюрпризов в составе нашей команды.

Так или иначе, любителей футбола ждёт в воскресенье настоящее московское дерби. И хочу пригласить их 19 марта в 16:00 занять места на трибунах нашего замечательного стадиона "Открытие Арена", чтобы стать непосредственными свидетелями ещё одного непредсказуемого противоборства красно-белых с бело-голубыми!" - цитирует Родионова официальный сайт красно-белых.
Теги: Родионов Спартак-2
Сегодня, 10:51
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