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Даниэль Парехо: 7 голов? ПСЖ, тратящему 250 млн евро в год, Барселона забила 6 мячей

Полузащитник "Валенсии" Даниэль Парехо поделился ожиданиями от предстоящего матча 28-го тура чемпионата Испании с "Барселоной".

Парехо спросили, могут ли "летучие мыши" пропустить семь голов, как это случилось в первой игре полуфинала Кубка страны предыдущего сезона. В связи с этим Парехо вспомнил ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между сине-гранатовыми и ПСЖ (6:1). В первой игре на выезде "Барселона" проиграла со счётом 0:4.

"7 голов? Никогда не думаешь, что соперник может забить тебе столько голов. Нам предстоит игра на сложном стадионе. ПСЖ, тратящему 200-250 млн евро в год, "Барселона" забила 6 мячей. Да, если у «Барселоны» выдаётся сумасшедший день, они забивают 5-6 голов. "Сельте", показывающей достойный футбол, они забили 5 мячей. Нужно выходить на поле стадиона "Камп Ноу" и бороться", — цитирует Парехо Marca.
Теги: Валенсия Барселона Пареха
Сегодня, 09:09
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№1 Написал: Савелий Россия (Сегодня, 09:17) #
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Барселона тратит меньше ПСЖ???)
Регистрация: 28.12.2015
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